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Жилой комплекс ORCHARD - РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$157,958
BTC
1.8788824
ETH
98.4802603
USDT
156 170.9138905
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14 1
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Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25488
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

ORCHARD: РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА

🏝 Уникальный жилой комплекс в окружении природы, фруктовых садов и средиземноморской гармонии

ORCHARD – это не просто жилье, это стиль жизни. Расположенный в зеленой, экологически чистой зоне Йенибогазичи, всего в 1 км от песчаного пляжа, он предлагает уникальное сочетание комфорта, роскоши и приватности. Здесь можно наслаждаться тишиной природы и при этом находиться всего в 8 км от исторической Фамагусты – одного из самых развитых городов Северного Кипра.

🌿 Идеальная экосистема для жизни и отдыха
ORCHARD – это автономное сообщество, в котором современная архитектура сочетается с природным ландшафтом. Вас ждут виллы и апартаменты премиального класса, окруженные фруктовыми деревьями, пальмами и водными каскадами. Каждое жилье здесь – это идеальное пространство для жизни, где продумана каждая деталь.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫБОР НЕДВИЖИМОСТИ

🏡 ВИЛЛЫ – УЕДИНЕННАЯ РОСКОШЬ

Каждая вилла обладает просторными террасами, собственным земельным участком и возможностью создания персонального бассейна.

✔ Villas Mango (177 м², участок 287–475 м²) – элегантные двухэтажные виллы и таунхаусы вокруг приватного бассейна.
✔ Villas Berry (183 м², участок 140–255 м²) – уютные таунхаусы с индивидуальным выходом к бассейну.
✔ Villas Olive (183 м², участок 275 м²) – отдельно стоящие виллы с тремя спальнями.
✔ Villas Orange (274 м², участок 400–610 м²) – четыре спальни, пять санузлов и частный бассейн.
✔ Villas Apple (310 м², участок 410–530 м²) – возможность строительства персонального бассейна.

🏙 АПАРТАМЕНТЫ – СТИЛЬ И КОМФОРТ

Двухэтажные резиденции с панорамными окнами и невероятными видами.

✔ Almond – апартаменты в центре комплекса с видом на бассейн и ресторан.
✔ Lime – уединённая тихая зона с панорамой на пальмовые рощи.
✔ Lotus & Cherry – самая живописная часть комплекса с голубым бассейном, детским клубом и лаунж-зонами.

📐 Выбор форматов: студии, 1+1, 2+1, 3+1, площади от 44 до 120 м².

ПРЕИМУЩЕСТВА ORCHARD

🔹 Престижное расположение – 1 км до пляжа, 8 км до Фамагусты, 40 км до аэропорта.
🔹 Автономность – магазины, рестораны, супермаркеты на территории.
🔹 5-звездочный уровень инфраструктуры:
✔ Открытые и крытые бассейны 🏊‍♂
✔ Фитнес-центр, теннисный корт, пляжный волейбол 🏋‍♂🏐
✔ Спа-зона, сауна и лаунж-пространства 🧖‍♀
✔ Детские площадки, детский клуб, бар 🍸👶
✔ Закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением 24/7 🔒

ВАШ НОВЫЙ ДОМ – ЭТО ORCHARD
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 232,978

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс ORCHARD - РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА

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Новости застройщика

23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
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Жилой комплекс ORCHARD - РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$157,958
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