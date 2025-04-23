Жилой комплекс ORCHARD - РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА

ORCHARD: РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА
🏝 Уникальный жилой комплекс в окружении природы, фруктовых садов и средиземноморской гармонии
ORCHARD – это не просто жилье, это стиль жизни. Расположенный в зеленой, экологически чистой зоне Йенибогазичи, всего в 1 км от песчаного пляжа, он предлагает уникальное сочетание комфорта, роскоши и приватности. Здесь можно наслаждаться тишиной природы и при этом находиться всего в 8 км от исторической Фамагусты – одного из самых развитых городов Северного Кипра.
🌿 Идеальная экосистема для жизни и отдыха
ORCHARD – это автономное сообщество, в котором современная архитектура сочетается с природным ландшафтом. Вас ждут виллы и апартаменты премиального класса, окруженные фруктовыми деревьями, пальмами и водными каскадами. Каждое жилье здесь – это идеальное пространство для жизни, где продумана каждая деталь.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫБОР НЕДВИЖИМОСТИ
🏡 ВИЛЛЫ – УЕДИНЕННАЯ РОСКОШЬ
Каждая вилла обладает просторными террасами, собственным земельным участком и возможностью создания персонального бассейна.
✔ Villas Mango (177 м², участок 287–475 м²) – элегантные двухэтажные виллы и таунхаусы вокруг приватного бассейна.
✔ Villas Berry (183 м², участок 140–255 м²) – уютные таунхаусы с индивидуальным выходом к бассейну.
✔ Villas Olive (183 м², участок 275 м²) – отдельно стоящие виллы с тремя спальнями.
✔ Villas Orange (274 м², участок 400–610 м²) – четыре спальни, пять санузлов и частный бассейн.
✔ Villas Apple (310 м², участок 410–530 м²) – возможность строительства персонального бассейна.
🏙 АПАРТАМЕНТЫ – СТИЛЬ И КОМФОРТ
Двухэтажные резиденции с панорамными окнами и невероятными видами.
✔ Almond – апартаменты в центре комплекса с видом на бассейн и ресторан.
✔ Lime – уединённая тихая зона с панорамой на пальмовые рощи.
✔ Lotus & Cherry – самая живописная часть комплекса с голубым бассейном, детским клубом и лаунж-зонами.
📐 Выбор форматов: студии, 1+1, 2+1, 3+1, площади от 44 до 120 м².
ПРЕИМУЩЕСТВА ORCHARD
🔹 Престижное расположение – 1 км до пляжа, 8 км до Фамагусты, 40 км до аэропорта.
🔹 Автономность – магазины, рестораны, супермаркеты на территории.
🔹 5-звездочный уровень инфраструктуры:
✔ Открытые и крытые бассейны 🏊♂
✔ Фитнес-центр, теннисный корт, пляжный волейбол 🏋♂🏐
✔ Спа-зона, сауна и лаунж-пространства 🧖♀
✔ Детские площадки, детский клуб, бар 🍸👶
✔ Закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением 24/7 🔒
ВАШ НОВЫЙ ДОМ – ЭТО ORCHARD
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!