Rosedale Villa

ID: CP-699
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 52 м2 - 64 м2
2+1 - 78 м2 - 87 м2
3+1 - 143 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Уход за ландшафтом
Обслуживание бассейна
Уличное освещение
Уборка блоков (вывоз мусора - дезинфекция окружающей среды)
Канализация
Пожарные извещатели
Техническое обслуживание лифта
Центральная звуковая система
Открытая и крытая парковка
Открытые плавательные бассейны
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Бахселере
Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Резиденция располагает бассейном, баскетбольной площадкой, зоной отдыха, кафе.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Оплата
40% - первоначальный взнос
60% - рассрочка без процентов до получения ключей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 600 метрах от моря.