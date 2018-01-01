Rosedale Villa

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €133,787

64–143 м² 3

Сдача в: 2025

ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 52 м2 - 64 м2 2+1 - 78 м2 - 87 м2 3+1 - 143 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Уход за ландшафтом Обслуживание бассейна Уличное освещение Уборка блоков (вывоз мусора - дезинфекция окружающей среды) Канализация Пожарные извещатели Техническое обслуживание лифта Центральная звуковая система Открытая и крытая парковка Открытые плавательные бассейны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.