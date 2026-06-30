Об агентстве

Компания SMAK Partners, основанная Светланой Маспановой и Айгуль Калагановой, — это персональный бренд, созданный для того, чтобы помочь международным клиентам находить исключительные возможности в сфере недвижимости и инвестиций.

Мы предоставляем честные консультации, экспертные знания о местном рынке и индивидуальную поддержку на каждом этапе приобретения недвижимости.

Для обеспечения профессионального представительства и полного соблюдения законодательства все сделки с недвижимостью проводятся через наших проверенных лицензированных партнеров:

* HUB Property для Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК)

* BazaNova Management Co. для Камбоджи

Наша миссия — строить долгосрочные отношения, основанные на доверии, прозрачности и превосходном сервисе.