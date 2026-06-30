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SMAK Partners

SEA LIFE APT. SEA STAR 2 DÜKKAN NO:2 İSKELE
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
hub-property.net/ru
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Компания SMAK Partners, основанная Светланой Маспановой и Айгуль Калагановой, — это персональный бренд, созданный для того, чтобы помочь международным клиентам находить исключительные возможности в сфере недвижимости и инвестиций.

Мы предоставляем честные консультации, экспертные знания о местном рынке и индивидуальную поддержку на каждом этапе приобретения недвижимости.

Для обеспечения профессионального представительства и полного соблюдения законодательства все сделки с недвижимостью проводятся через наших проверенных лицензированных партнеров:

* HUB Property для Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК)
* BazaNova Management Co. для Камбоджи

Наша миссия — строить долгосрочные отношения, основанные на доверии, прозрачности и превосходном сервисе.

Наши партнеры
12 агентов 8 агентств 3 застройщика
Новостройки
Смотреть все 142 новостройки
Premium Premium
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
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Жилой комплекс The Blue Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$194,503
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
The Blue Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных курортных районов Северного Кипра — Искеле, Long Beach. Проект сочетает элегантную современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение всего в нескольких минут…
Агентство
SMAK Partners
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Premium Premium
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
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Жилой комплекс Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$61,705
НДС
Варианты отделки С отделкой
Площадь 40–128 м²
50 объектов недвижимости 50
Caesar Resort — город-курорт у самого моря 🌊🏖✨ Caesar Resort расположен в Искеле, рядом с легендарным пляжем Лонг Бич — одним из самых красивых песчаных пляжей Кипра. Проект занимает впечатляющую территорию 393 570 м² — это настоящий курортный город с собственной инфраструктурой, ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0 – 80.0
70,375 – 114,858
Квартира 2 комнаты
75.0 – 122.0
86,973 – 152,701
Квартира 3 комнаты
128.0
221,748
Студия
40.0 – 60.0
61,080 – 139,422
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
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Жилой комплекс Lagoon Verde
Спатарико, Северный Кипр
от
$136,135
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Lagoon Verde Residences & Resort - это больше, чем просто место для жизни, это приглашение испытать спокойствие и красоту Северного Кипра. Приходите и откройте для себя рай!🏝️Гигантский лагунный бассейн в Lagoon Verde является примером их приверженности инновациям, исключительному дизайну и …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
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Жилой комплекс La Isla Villas
Спатарико, Северный Кипр
от
$278,639
Варианты отделки С отделкой
Площадь 170 м²
1 объект недвижимости 1
La Isla Villas — гармония природы и современного комфорта у Long Beach 🌿🌊 La Isla Villas — современный жилой комплекс, созданный с философией «Чистое дыхание будущего», где сочетаются радость островной жизни, природная гармония и комфорт современного жилья. Проект расположен в одном из…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$91,075
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 55–75 м²
6 объектов недвижимости 6
Sea Life Residence — жизнь в самом сердце Long Beach 🌊🏖 Sea Life Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в минутной пешей доступности от одного из лучших песчаных пляжей Северного Кипра — Long Beach. Это редкий формат: жить буквально у моря, в центре всей курортной …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 60.0
85,645 – 118,177
Квартира 2 комнаты
75.0
136,103 – 183,241
Агентство
SMAK Partners
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Квартиры
Смотреть все 418 объектов
Квартира 2 комнаты в Гастриа, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Гастриа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Уютная квартира 1+1 с дизайн-пакетом в Caesar Blue 🌊🌴 Продаётся стильная и полностью гото…
$119,107
НДС
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Студия с нишей и видом на бассейн в Caesar Resort III 🌴🏊 Продаётся стильная студия с нише…
$87,537
НДС
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Уютная квартира 1+1 в Caesar Resort II 🌴☀️ Продаётся светлая и полностью меблированная кв…
$91,072
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/16
$159,634
Дома
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Таунхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Аканту
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Лофт 1+1 Описание: Уникальный лофт площадью 60 м² с балконом (6 м²) для завтраков и прос…
$209,065
Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная новая вилла 3+1 с бассейном в Emerald Villas, Тузла 🌴🏡 Продаётся современная ви…
$589,601
НДС
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — всего 400 метров до моря 🌊🏡 Продаётся уютна…
$383,426
Бунгало 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$353,747
НДС
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