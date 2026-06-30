Компания SMAK Partners, основанная Светланой Маспановой и Айгуль Калагановой, — это персональный бренд, созданный для того, чтобы помочь международным клиентам находить исключительные возможности в сфере недвижимости и инвестиций.
Мы предоставляем честные консультации, экспертные знания о местном рынке и индивидуальную поддержку на каждом этапе приобретения недвижимости.
Для обеспечения профессионального представительства и полного соблюдения законодательства все сделки с недвижимостью проводятся через наших проверенных лицензированных партнеров:
* HUB Property для Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК)
* BazaNova Management Co. для Камбоджи
Наша миссия — строить долгосрочные отношения, основанные на доверии, прозрачности и превосходном сервисе.