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Жилой квартал Olea Cyprus

Лефконико, Северный Кипр
от
$104,399
BTC
1.2417996
ETH
65.0880269
USDT
103 217.1991557
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
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ID: 26642
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gecitkale Serdarli Belediyesi
  • Город
    Лефконико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Олеа Кипр Проект теперь ждет всех инвесторов, которые любят спокойствие и природу. Проект Olea Cyprus отвечает потребностям наших уважаемых клиентов.

Исходя из ваших потребностей, мы предлагаем: 1+1, 2+1, 3+1 квартиры и 2+1, 3+1 пентхаусы.

Наши подразделения спроектированы с высококачественной отделкой и современной техникой для создания комфортного жилого пространства. Мы уверены, что в нашем проекте вы найдете идеальный дом.

Испытайте лучшее из маленького городка, живущего в резиденции Олеа. Окруженный природной красотой, с дружелюбным сообществом и местными магазинами и ресторанами. Olea Residence предлагает спокойный и естественный образ жизни, обеспечивая при этом удобный доступ к основным услугам.

Благодаря нашим ежедневным услугам на пляже и наоборот, вы почувствуете, что находитесь в двух шагах от моря. Вы будете наслаждаться красотой пляжа и спокойствием природы, которая находится менее чем в 10 минутах езды.

ДЕЙСТВИЯ:

  • Beach Shuttle
  • Зелёные Аресы
  • Ресторан
  • аптека
  • Супермаркет
  • Многоцелевой спортивный суд
  • Открытый бассейн для взрослых и детей
  • Крытый бассейн для взрослых и детей
  • Велосипедные дорожки
  • Прогулочные дорожки
  • Кафе/бар
  • Салон красоты
  • гимн
  • Сообщество Gated
  • Банк

Местонахождение на карте

Лефконико, Северный Кипр

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Жилой квартал Olea Cyprus
Лефконико, Северный Кипр
от
$104,399
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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