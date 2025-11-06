Квартира в новостройке Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments — современный комфорт в престижном районе Фамагусты 🏙✨
Çanakkale Apartments — это современный жилой дом, расположенный в одном из самых востребованных и престижных районов Çanakkale, Фамагуста.
Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций 💼💎
В здании всего 12 резиденций, что обеспечивает камерную атмосферу и высокий уровень приватности. В проекте представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями, а также роскошные пентхаусы на верхних этажах с захватывающими видами 🌅
Локация
Район Çanakkale славится развитой инфраструктурой и удобством для повседневной жизни:
🏫 школы и детские сады
🛍 торговые центры и магазины
⚽ спортивные площадки
🍽 рестораны и кафе
🏥 медицинские центры и аптеки
Всё необходимое — буквально в шаговой доступности, что делает район особенно привлекательным для семей и арендаторов.
Типы недвижимости
• Апартаменты 2+1
• Апартаменты 3+1
• Пентхаусы 2+1
• Пентхаусы 3+1
Апартамент 2+1
🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 63 м²
Уютные и функциональные апартаменты с продуманной планировкой.
Просторная гостиная, современная кухня и комфортная ванная комната делают эти квартиры идеальным вариантом для небольшой семьи или инвесторов, ориентированных на высокий арендный спрос 🏡📈
Апартамент 3+1
🛏 3 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 83 м²
Идеальный выбор для семей. Просторные спальни, большая гостиная и удобная кухня создают комфортное пространство для активной и насыщенной жизни 👨👩👧👦✨
Пентхаус 2+1
🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 83 м²
🌿 Терраса: 22 м²
Элегантный пентхаус с приватной террасой и панорамными видами 🌅
Открытая планировка плавно переходит в зону отдыха на свежем воздухе — идеальное место для приёмов гостей или спокойных вечеров.
Пентхаус 3+1
🛏 3 спальни | 🚿 2 ванные
📐 Внутренняя площадь: 132 м²
🌿 Терраса: 32 м²
Жемчужина проекта 💎
Роскошный пентхаус с просторными спальнями, продуманным интерьером и большой террасой с потрясающими видами.
Идеальное пространство для семейных вечеров, приёма гостей и наслаждения высоким уровнем жизни.
Çanakkale Apartments — это стиль, удобство и престиж в одном из лучших районов Фамагусты 🌆
Отличный выбор как для жизни, так и для инвестиционного портфеля 💼✨