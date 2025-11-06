  1. Realting.com
Квартира в новостройке Çanakkale Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$104,247
НДС
24
ID: 33314
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Çanakkale Apartments — современный комфорт в престижном районе Фамагусты 🏙✨

Çanakkale Apartments — это современный жилой дом, расположенный в одном из самых востребованных и престижных районов Çanakkale, Фамагуста.
Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций 💼💎

В здании всего 12 резиденций, что обеспечивает камерную атмосферу и высокий уровень приватности. В проекте представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями, а также роскошные пентхаусы на верхних этажах с захватывающими видами 🌅

 

Локация

Район Çanakkale славится развитой инфраструктурой и удобством для повседневной жизни:

🏫 школы и детские сады
🛍 торговые центры и магазины
⚽ спортивные площадки
🍽 рестораны и кафе
🏥 медицинские центры и аптеки

Всё необходимое — буквально в шаговой доступности, что делает район особенно привлекательным для семей и арендаторов.

 

Типы недвижимости

• Апартаменты 2+1
• Апартаменты 3+1
• Пентхаусы 2+1
• Пентхаусы 3+1

 

Апартамент 2+1

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 63 м²

Уютные и функциональные апартаменты с продуманной планировкой.
Просторная гостиная, современная кухня и комфортная ванная комната делают эти квартиры идеальным вариантом для небольшой семьи или инвесторов, ориентированных на высокий арендный спрос 🏡📈

 

Апартамент 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 83 м²

Идеальный выбор для семей. Просторные спальни, большая гостиная и удобная кухня создают комфортное пространство для активной и насыщенной жизни 👨‍👩‍👧‍👦✨

 

Пентхаус 2+1

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 83 м²
🌿 Терраса: 22 м²

Элегантный пентхаус с приватной террасой и панорамными видами 🌅
Открытая планировка плавно переходит в зону отдыха на свежем воздухе — идеальное место для приёмов гостей или спокойных вечеров.

 

Пентхаус 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 2 ванные
📐 Внутренняя площадь: 132 м²
🌿 Терраса: 32 м²

Жемчужина проекта 💎
Роскошный пентхаус с просторными спальнями, продуманным интерьером и большой террасой с потрясающими видами.
Идеальное пространство для семейных вечеров, приёма гостей и наслаждения высоким уровнем жизни.

 

Çanakkale Apartments — это стиль, удобство и престиж в одном из лучших районов Фамагусты 🌆
Отличный выбор как для жизни, так и для инвестиционного портфеля 💼✨

Местонахождение на карте

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$104,247
НДС
