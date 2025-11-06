Квартира в новостройке Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments — современный комфорт в престижном районе Фамагусты 🏙✨

Çanakkale Apartments — это современный жилой дом, расположенный в одном из самых востребованных и престижных районов Çanakkale, Фамагуста.

Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций 💼💎

В здании всего 12 резиденций, что обеспечивает камерную атмосферу и высокий уровень приватности. В проекте представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями, а также роскошные пентхаусы на верхних этажах с захватывающими видами 🌅

Локация

Район Çanakkale славится развитой инфраструктурой и удобством для повседневной жизни:

🏫 школы и детские сады

🛍 торговые центры и магазины

⚽ спортивные площадки

🍽 рестораны и кафе

🏥 медицинские центры и аптеки

Всё необходимое — буквально в шаговой доступности, что делает район особенно привлекательным для семей и арендаторов.

Типы недвижимости

• Апартаменты 2+1

• Апартаменты 3+1

• Пентхаусы 2+1

• Пентхаусы 3+1

Апартамент 2+1

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная

📐 Внутренняя площадь: 63 м²

Уютные и функциональные апартаменты с продуманной планировкой.

Просторная гостиная, современная кухня и комфортная ванная комната делают эти квартиры идеальным вариантом для небольшой семьи или инвесторов, ориентированных на высокий арендный спрос 🏡📈

Апартамент 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 1 ванная

📐 Внутренняя площадь: 83 м²

Идеальный выбор для семей. Просторные спальни, большая гостиная и удобная кухня создают комфортное пространство для активной и насыщенной жизни 👨‍👩‍👧‍👦✨

Пентхаус 2+1

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная

📐 Внутренняя площадь: 83 м²

🌿 Терраса: 22 м²

Элегантный пентхаус с приватной террасой и панорамными видами 🌅

Открытая планировка плавно переходит в зону отдыха на свежем воздухе — идеальное место для приёмов гостей или спокойных вечеров.

Пентхаус 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 2 ванные

📐 Внутренняя площадь: 132 м²

🌿 Терраса: 32 м²

Жемчужина проекта 💎

Роскошный пентхаус с просторными спальнями, продуманным интерьером и большой террасой с потрясающими видами.

Идеальное пространство для семейных вечеров, приёма гостей и наслаждения высоким уровнем жизни.

Çanakkale Apartments — это стиль, удобство и престиж в одном из лучших районов Фамагусты 🌆

Отличный выбор как для жизни, так и для инвестиционного портфеля 💼✨