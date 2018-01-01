Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра

от €60,847

40 м² 1

Сдача в: 2026

ID ПРОЕКТА: CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт Расстояние до моря -150 м Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP 1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ ТЕНИС КОРДУ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА ПЛЯЖ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ ЗОНА БАРБЕКЮ МИНИ-РЫНОК КАРОКЕ-БАР РЕСТОРАН ФИТНЕС ХАМАМ САУНА ЙОГА-САЛОН ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛЕВАТОР ГЕНЕРАТОР КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур! О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!