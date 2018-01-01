ID ПРОЕКТА:
CP-806
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт
Расстояние до моря -150 м
Расстояние до Лефкоша - 8 км
Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP
1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА
ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ
ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ
ТЕНИС КОРДУ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА
ПЛЯЖ
ЯХТЕННЫЙ ПОРТ
ЗОНА БАРБЕКЮ
МИНИ-РЫНОК
КАРОКЕ-БАР
РЕСТОРАН
ФИТНЕС
ХАМАМ
САУНА
ЙОГА-САЛОН
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЭЛЕВАТОР
ГЕНЕРАТОР
КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ
АКОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Предлагаются квартиры и виллы с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, баром и пляжным клубом, бассейнами и лагуной, спа-центром, тренажерным залом и спортивными площадками, теннисным кортом, детскими площадками.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка без процентов 3 года
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на первой береговой линии в районе Эсентепе.