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Oasis

Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
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Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра

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Oasis
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт Расстояние до моря -150 м  Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP 1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ ТЕНИС КОРДУ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА ПЛЯЖ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ ЗОНА БАРБЕКЮ МИНИ-РЫНОК КАРОКЕ-БАР РЕСТОРАН ФИТНЕС  ХАМАМ САУНА ЙОГА-САЛОН ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛЕВАТОР ГЕНЕРАТОР КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ  Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
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