Турецкая Республика Северного Кипра

от €139,400

🌳 Новый проект в районе Отюкен среди спокойствия и безмятежности природы. Отюкен - малозаселенный район в 3 км от самого популярного региона Long Beach. Приобретая здесь жильё, Вы будете находится рядом с самым оживленным местом на Северном Кипре (Long Beach), но в то же время слегла уединенно. РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 📍 2,5 км от пляжа Long Beach 📍 4,5 км от пляжа Kocareis 📍 10,5 км от рыбацкой деревни Bogaz 📍 10 км от г. Фамагуста 🏘 Проект состоит из 13 полностью обособленных вилл с частным бассейном, джакузи, барбекю, инфраструктурой центрального отопления, большими террасами и 6 квартир на первом этаже, 6 мансардных квартир на втором этаже с большими террасами и террасами на крыше с общим бассейном в районе Отюкен. 💷 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: Квартиры 2+1 (96-113 м2) – от 139 400£ Квартиры 3+1 (115 м2) – от 154 400£ Вилла 3+1 (205 м2) – от 360 400£ 🗓 ПЛАН ОПЛАТЫ: 40% Первоначальный взнос 30% Беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию 30% На вводе в эксплуатацию 🏁 Завершение строительства – июль 2024 г. ‼️ ВНИМАНИЕ! После продажи каждой трети проекта будет применяться повышение цен минимум на 10%. 🕑 Так что поторопитесь приобрести дом мечты по выгодной цене!