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Salamis City

Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€171,991
;
5
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Год сдачи
2024
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Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра

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Salamis City
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€171,991
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Площадь 95–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-793 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м² - 160,000 GBP 3+1 - 120 м² - 175,000 GBP Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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