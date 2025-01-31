  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Фамагуста
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Фамагусте, Северный Кипр

Кирения
152
Iskele District
146
Iskele Belediyesi
129
Gazimagusa District
99
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Показать все Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale 2 Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$111,224
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Çanakkale 2 Apartments — современная жизнь в самом центре Фамагусты 🏙✨ Çanakkale 2 Apartments — новый жилой проект, расположенный рядом с City Mall, в одном из самых центральных и развитых районов Фамагусты. Идеальный баланс между динамикой городской жизни и спокойствием комфортного жило…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Sky Sakarya — это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Фамагусты, Северный Кипр.Проект занимает площадь 5000 м² и состоит из двух блоков высотой 13 и 14 этажей. В комплексе предусмотрены 11 коммерческих помещений и 139 жилых единиц, включая студии, апартаменты с 1, 2 и 3 …
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Показать все Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$182,089
Варианты отделки С отделкой
Жилой комплекс расположен на 5000 м² земли и включает в себя два блока с террасными этажами. Здесь вы найдете 10 просторных магазинов, офисы и студии, а также квартиры с планировками 1+1, 2+1 и 3+1, а также пентхаусы. Комплекс обеспечит активный образ жизни в удобной локации. Расположение…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Otium DevelopmentOtium Development
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Показать все Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,179
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Dormix — бутик-проект в самом востребованном районе Фамагусты Dormix — это эксклюзивный жилой проект, сочетающий современную архитектуру, продуманные планировки и стратегически идеальное расположение. Проект включает всего 17 резиденций: 16 стильных апартаментов 2+1 (75 м²) …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Golden Life
Жилой комплекс Golden Life
Жилой комплекс Golden Life
Жилой комплекс Golden Life
Жилой комплекс Golden Life
Показать все Жилой комплекс Golden Life
Жилой комплекс Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$332,866
Потрясающий вестибюль, оформленный и отделанный только лучшими материалами. Приятно каждый раз возвращаться домой — «Добро пожаловать домой» Вас приятно порадует фантастический пол из натурального мрамора. Это еще одна изюминка роскоши этих апартаментов. Техническое оборудование …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Показать все Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$127,453
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Class 10 — бутик-резиденция в престижном районе Çanakkale, Фамагуста Class 10 — это новый жилой проект формата boutique, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и инвестиционную стабильность. Всего 12 эксклюзивных апартаментов, что гарантирует приватность и спокойную атмосферу прож…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$115,644
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Gold Residence — современный жилой комплекс у моря в Фамагусте Мы рады представить Gold Residence — новый 6-этажный жилой дом в районе Каракол, всего в 400 метрах от моря. Комплекс сочетает удобное расположение, качественное строительство и инвестиционную привлекательность в одном из с…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Показать все Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Многоквартирный жилой дом Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$104,247
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Çanakkale Apartments — современный комфорт в престижном районе Фамагусты 🏙✨ Çanakkale Apartments — это современный жилой дом, расположенный в одном из самых востребованных и престижных районов Çanakkale, Фамагуста. Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для выгодн…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Angel Towers residence
Жилой квартал Angel Towers residence
Жилой квартал Angel Towers residence
Жилой квартал Angel Towers residence
Жилой квартал Angel Towers residence
Жилой квартал Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$139,952
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$118,421
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Показать все Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,500
Варианты отделки С отделкой
Площадь 51–88 м²
2 объекта недвижимости 2
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центра Citymall и многочисленных предприятий. Расположен в очень популярном и востребованном районе. Рядом с Golden Residence и Terrace Park. Многофункциональная застройка: Включает 11 больших мага…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.4
142,167
Квартира 2 комнаты
88.4
222,638
Агентство
Right way Group
Оставить заявку
Жилой квартал Vanora Apartment
Жилой квартал Vanora Apartment
Жилой квартал Vanora Apartment
Жилой квартал Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$123,487
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$215,311
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти