LAKE GARDEN VILLAGE

ID: CP-713
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 55 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
САД
ФИТНЕС
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.
Мы регулярно Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, во время которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Кирении
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID: CP-709
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара
- Расстояние до моря -700 M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 65 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2
СРОКИ:
Завершение строительства август 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
РЕСТОРАН
ФИТНЕС
САУНА
ПАРНАЯ
САД
ЙОГА
СПА
БАР
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
ID: CP-674
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 Пентхаус - 84 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Переговорное устройство
Двойное пастбище
Солнечная система отопления
Встроенные шкафы и шкафы на кухне
Лифт
Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни.
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.