  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. LAKE GARDEN VILLAGE

LAKE GARDEN VILLAGE

Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€144,454
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Местонахождение новостройки
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€361,421
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
Жилой квартал Olive Court 2
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€158,222
Жилой квартал Aqualina
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€153,748
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,306
Вы просматриваете
LAKE GARDEN VILLAGE
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€144,454
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,736
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-713 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН САД ФИТНЕС Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. Мы регулярно Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, во время которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€480,234
Площадь 335 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2  СРОКИ: Завершение строительства август 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  САД ЙОГА  СПА БАР Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€141,801
Площадь 84–89 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 Пентхаус - 84 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Переговорное устройство Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни.     Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Realting.com
Перейти