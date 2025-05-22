  1. Realting.com
  Северный Кипр
  Tatlisu Belediyesi
  Жилой комплекс La Casalia

Жилой комплекс La Casalia

Аканту, Северный Кипр
от
$206,600
50
ID: 32605
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Северный Кипр
  Район
    Gazimağusa District
  Город
    Tatlisu Belediyesi
  Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌿 La Casalia — уголок рая с видом на кристально-чистые воды Средиземного моря.
Здесь гармонично сочетаются спокойствие, восстановление и уникальные виды, создавая идеальное пространство для тех, кто хочет обновить тело и душу.

Wellness & Health концепция, вдохновлённая природой
Проект предлагает аутентичный путь к здоровью и гармонии, тесно переплетённый с красотой окружающей среды. Каждый элемент комплекса продуман так, чтобы вы могли восстановить силы и заново ощутить связь с миром.

🌱 Здоровый и сбалансированный образ жизни
В La Casalia вас ждут индивидуальные программы под руководством опытных специалистов, которые помогут позаботиться о теле и душе, вернуть баланс и внутреннюю энергию.

🌊 La Casalia — это не просто жильё, а место, где природа становится источником здоровья, вдохновения и полноценной жизни круглый год.

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Жилой комплекс La Casalia
Аканту, Северный Кипр
от
$206,600
