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Angel Towers residence

Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,784
;
5
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Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

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Angel Towers residence
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,784
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Площадь 49–285 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 49 m2 1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2 3+1 Бунгало - 285 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Февраль 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕСТОРАН JACUZZI БАР SPA ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  ЙОГА САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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