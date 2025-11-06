Квартира в новостройке Gold Residence

Gold Residence — современный жилой комплекс у моря в Фамагусте
Мы рады представить Gold Residence — новый 6-этажный жилой дом в районе Каракол, всего в 400 метрах от моря.
Комплекс сочетает удобное расположение, качественное строительство и инвестиционную привлекательность в одном из самых востребованных районов Фамагусты.
Район: Каракол
Этажность: 6
Всего квартир: 22
Площадь участка: 500 м²
Титул: Турецкий
Срок сдачи: Май 2026 (+6 месяцев)
📍 Локация
Gold Residence расположен в развитом районе с полной инфраструктурой:
В пешей доступности:
университет Eastern Mediterranean University (EMU)
государственная школа и детский сад
супермаркет, аптека, банк
салон красоты
порт
спортивный и футбольный клуб
рыбный ресторан у моря
В 5 минутах езды:
торговый центр City Mall
историческая крепость Фамагусты
центр города с брендовыми магазинами, ресторанами и кафе
Идеальное сочетание городской динамики и морской атмосферы 🌊
🏡 Типы квартир
2+1
80 м²
82 м²
1+1
65 м² + 20 м² терраса
65 м² + 75 м² терраса
Рациональные планировки, максимум естественного света и завораживающие виды на море.
🏗 Особенности комплекса
Приобретая квартиру в Gold Residence, вы получаете:
парковочное место для каждой квартиры
систему видеонаблюдения
лифт класса люкс
мраморные лестницы
звуко- и теплоизоляционную конструкцию здания
современный дизайн с использованием высококачественных материалов
ПВХ окна с двойным стеклопакетом
балконы со стеклянными перилами
встроенные шкафы в прихожей и спальнях
встроенную кухню High Gloss
полностью оборудованную ванную комнату с тропическим душем
стальные входные двери
подвесные потолки
обслуживание дома
💳 План оплаты
Гибкая и удобная схема:
35% первоначальный взнос
35% — беспроцентная рассрочка на 2,5 года
30% — после получения ключей, беспроцентная рассрочка на 1,5 года
💼 Арендное управление
Управляющая компания готова взять вашу квартиру в управление:
краткосрочная аренда — 30% от дохода
долгосрочная аренда — 10% от дохода
Отличный вариант как для личного проживания, так и для стабильного дохода.