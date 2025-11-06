  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Gold Residence

Квартира в новостройке Gold Residence

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$115,644
НДС
BTC
1.3755616
ETH
72.0990669
USDT
114 335.3716712
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 33341
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Gold Residence — современный жилой комплекс у моря в Фамагусте

Мы рады представить Gold Residence — новый 6-этажный жилой дом в районе Каракол, всего в 400 метрах от моря.

Комплекс сочетает удобное расположение, качественное строительство и инвестиционную привлекательность в одном из самых востребованных районов Фамагусты.

  • Район: Каракол

  • Этажность: 6

  • Всего квартир: 22

  • Площадь участка: 500 м²

  • Титул: Турецкий

  • Срок сдачи: Май 2026 (+6 месяцев)

 

📍 Локация

Gold Residence расположен в развитом районе с полной инфраструктурой:

В пешей доступности:

  • университет Eastern Mediterranean University (EMU)

  • государственная школа и детский сад

  • супермаркет, аптека, банк

  • салон красоты

  • порт

  • спортивный и футбольный клуб

  • рыбный ресторан у моря

В 5 минутах езды:

  • торговый центр City Mall

  • историческая крепость Фамагусты

  • центр города с брендовыми магазинами, ресторанами и кафе

Идеальное сочетание городской динамики и морской атмосферы 🌊

 

🏡 Типы квартир

2+1

  • 80 м²

  • 82 м²

1+1

  • 65 м² + 20 м² терраса

  • 65 м² + 75 м² терраса

Рациональные планировки, максимум естественного света и завораживающие виды на море.

 

🏗 Особенности комплекса

Приобретая квартиру в Gold Residence, вы получаете:

  • парковочное место для каждой квартиры

  • систему видеонаблюдения

  • лифт класса люкс

  • мраморные лестницы

  • звуко- и теплоизоляционную конструкцию здания

  • современный дизайн с использованием высококачественных материалов

  • ПВХ окна с двойным стеклопакетом

  • балконы со стеклянными перилами

  • встроенные шкафы в прихожей и спальнях

  • встроенную кухню High Gloss

  • полностью оборудованную ванную комнату с тропическим душем

  • стальные входные двери

  • подвесные потолки

  • обслуживание дома

 

💳 План оплаты

Гибкая и удобная схема:

  • 35% первоначальный взнос

  • 35% — беспроцентная рассрочка на 2,5 года

  • 30% — после получения ключей, беспроцентная рассрочка на 1,5 года

 

💼 Арендное управление

Управляющая компания готова взять вашу квартиру в управление:

  • краткосрочная аренда — 30% от дохода

  • долгосрочная аренда — 10% от дохода

 

Отличный вариант как для личного проживания, так и для стабильного дохода.

Местонахождение на карте

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации