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Right way Group

Турция, Аланья
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Latviešu, Български, Türkçe, Dutch, Oʻzbekcha
Об агентстве

Massar Vadi Real Estate - это динамичная и глобально связанная компания, которая выделяется в секторе недвижимости и инвестиций благодаря комплексному подходу к обслуживанию клиентов. Имея обширную международную сеть и прочные связи с общественностью, мы работаем под государственным контролем, чтобы предоставлять широкий спектр услуг клиентам по всему миру. Наша приверженность выходит за рамки традиционных бизнес-моделей - мы активно сотрудничаем с нашими клиентами в инвестиционных операциях, управляя каждым проектом с профессиональной точностью, адаптированной к индивидуальным потребностям клиентов.

Наш опыт охватывает несколько областей, включая углубленные исследования рынка, где мы проводим тщательные исследования, анализ и статистические оценки рынка недвижимости для принятия стратегических решений. Мы специализируемся на строительстве и развитии недвижимости, поддерживая высокие и современные стандарты в планировании, строительстве и дизайне интерьера и экстерьера. Используя наши связи с различными аккредитованными компаниями, мы можем удовлетворить различные вкусы и возможности наших клиентов, обеспечивая гибкость и комплексные решения.

Качество и инновации лежат в основе нашей философии бизнеса. Мы гордимся тем, что предоставляем высококачественные услуги с замечательной скоростью и постоянно стремимся к развитию и совершенствованию. Наша цель - последовательно предоставлять нашим клиентам самые инновационные решения на рынке, выделяя нас как перспективную и ориентированную на клиента организацию.

Услуги

Массар Вади Недвижимость: Ваш комплексный партнер по недвижимости

Мы являемся глобальной компанией по недвижимости и инвестиционным услугам, которая помогает клиентам достичь своих целей в области недвижимости и гражданства. Наши услуги охватывают инвестиции в эмиграцию, приобретение недвижимости и стратегический маркетинг недвижимости в Турции. Стремясь к прозрачности, совершенству и круглосуточной поддержке клиентов, мы предлагаем персонализированные решения, адаптированные к вашим уникальным потребностям.

Наши ключевые услуги включают в себя:
Второе гражданство и инвестиционные возможности проживания
Разнообразный выбор недвижимости по всей Турции
Профессиональный маркетинг недвижимости
- Консультативные услуги экспертов
24/7 поддержка клиентов

Что отличает нас, так это скорость отклика, качество обслуживания и непоколебимое внимание к успеху клиентов. Независимо от того, ищете ли вы инвестиции, новый дом или варианты гражданства, Right Way Group - ваш надежный гид.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 13:10
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,500
Варианты отделки С отделкой
Площадь 51–88 м²
2 объекта недвижимости 2
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центра Citymall и многочисленных предприятий. Расположен в очень популярном и востребованном районе. Рядом с Golden Residence и Terrace Park. Многофункциональная застройка: Включает 11 больших мага…
Агентство
Right way Group
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Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Trikomo, Северный Кипр
от
$219,512
Варианты отделки С отделкой
Расположение: Превосходное расположение на берегу моря (2 минуты ходьбы) Рядом с рынком, рыбным рестораном и парком Зонирование позволяет разместить только 2 этажа в непосредственной близости Дизайн: Знаковая и динамичная архитектура, заметная издалека Бросает вызов традиционной эс…
Агентство
Right way Group
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Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Дубай, ОАЭ
от
$215,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Забудьте о пробках и долгих поездках на работу. Ощутите магию Шарджи с легким доступом. Там, где наследие Дамаска встречается с современной роскошью — откройте для себя Faradis Tower, шедевр, который переопределяет горизонт, живя в культурном центре Шарджи." Основные характеристики: …
Агентство
Right way Group
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Многоквартирный жилой дом Why is 11 SquareTower Your Best Option?
Многоквартирный жилой дом Why is 11 SquareTower Your Best Option?
Дубай, ОАЭ
от
$164,120
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 28–1 100 м²
95 объектов недвижимости 95
Почему 11 SquareTower — ваш лучший вариант? Jumeirah Village Triangle (JVT), спрятанный в самом сердце оживленного городского пейзажа Дубая, — это роскошное убежище для семей, ищущих исключительные апартаменты и вершину удобства и комфорта. Это необычное место предлагает идеальный баланс …
Агентство
Right way Group
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Туристический комплекс
Туристический комплекс
Trikomo, Северный Кипр
от
$299,166
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, террасный дизайн. Виды: панорамный вид на море на 180 градусов, вид на юг в сторону Фамагусты, вид на север в сторону залива Карпас. Особенности: 701 квартира (студии, пентхаусы 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+…
Агентство
Right way Group
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Квартиры
Смотреть все 96 объектов
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
«Откройте для себя мечту о Дубае: роскошная жизнь и непревзойденная ценность в самом ожидаем…
$155,121
Квартира 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос Илиас
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Campaign 2 – Rental Guarantee ● Campaign Process o Valid until December 31, 2024 or wh…
$199,738
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 15
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,73 млн
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
«Раскройте свою мечту о Дубае: роскошная жизнь сочетается с непревзойденной ценностью в само…
$264,866
Дома
Смотреть все 15 объектов
Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенный в районе Алании, центре туризма, предлагает вам великолепный вид на глубокое с…
$205,107
Дуплекс 1 комната в Чынарджык, Турция
Дуплекс 1 комната
Чынарджык
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Этаж 3/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$353,628
Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 7 объектов
Инвестиционная 170 м² в Кадыкёй, Турция
Инвестиционная 170 м²
Кадыкёй
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 9/30
55-70% Первоначальный взнос + 50 месяцев фиксированных платежей в турецких лирах Инвестир…
$421,341
Инвестиционная 70 м² в Бююкчекмедже, Турция
Инвестиционная 70 м²
Бююкчекмедже
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ . В 200 метрах от университета Бейкент . В 100 метрах от тор…
$155,000
Инвестиционная 72 м² в Шишли, Турция
Инвестиционная 72 м²
Шишли
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями в Аланья, Турция
Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями
Аланья
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Программа Right way Invest предлагает инвесторам уникальную возможность приобрести долю в го…
$131,708
Наши агенты в Турции
Мохамед Бахрам
Мохамед Бахрам
121 объект
Агентства рядом
Alanya-home
Турция, Оба
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 69
Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.  Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигает…
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Karia
Турция, Айдынджык
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 1
Франшиза Coldwell Banker of Turkey, Аренда и Продажа имущества и коммерческой недвижимости
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En Maximum
Турция, Мраморноморский регион
Жилая недвижимость 5
Мы начали свою деятельность в Стамбуле в 2005 году и активно предоставляем услуги по продаже квартир, магазинов, торговых площадок, а также земельных участков и недвижимости на проектной основе в Европейской части Стамбула, Бейликдюза, Авджлара, Есенюурта и Бахчешехира, на побережье моря в А…
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EOS Turkey Property
Турция, Мраморноморский регион
Новостройки 27
Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из р…
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Alanya Smart Invest
Турция, Аланья
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Кто мы? Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предп…
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