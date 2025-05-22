Жилой комплекс Hillside

HILLSIDE - это клубный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения, так и технически важные объекты. Комплекс расположен в 500 метрах от моря в живописном районе TATLISU с потрясающими видами на море и на горы.
Tatlisu - очаровательная деревня, расположенная на северном побережье Кипра, к востоку от Girne и Esentepe. Название "Tatlisu" означает "пресная вода" на турецком языке, что связано с наличием природных источников в регионе. Этот район известен своей красотой с нетронутой природой, пышной зеленью, горным хребтом и кристально чистой водой Средиземного моря.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР: