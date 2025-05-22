  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Жилой комплекс Hillside

Жилой комплекс Hillside

Аканту, Северный Кипр
от
$151,576
BTC
1.8029661
ETH
94.5011621
USDT
149 860.8228821
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26632
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

HILLSIDE - это клубный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения, так и технически важные объекты. Комплекс расположен в 500 метрах от моря в живописном районе TATLISU с потрясающими видами на море и на горы. 

Tatlisu - очаровательная деревня, расположенная на северном побережье Кипра, к востоку от Girne и Esentepe. Название "Tatlisu" означает "пресная вода" на турецком языке, что связано с наличием природных источников в регионе. Этот район известен своей красотой с нетронутой природой, пышной зеленью, горным хребтом и кристально чистой водой Средиземного моря. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

  • Большой выбор апартаментов с видом на море и на горы
  • Низкая плотность населения комплекса для комфортного проживания: 102 объекта недвижимости на 19400 квадратных метрах
  • Низкая стоимость квадратного метра (по региону)
  • Квартиры на втором этаже с большими террасами на крыше
  • Разносторонняя внутренняя инфраструктура - спортивный зал, сауна, закрытый и открытые бассейны, ресепшен, электрогенератор и тд.
  • Высокое качество строительства - шумо и теплоизоляция, теплые полы и вентиляция в санузлах, Smart lock для упрощения процессов сдачи в аренду и тд. 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Ресепшен
  • Детская площадка 
  • Автобус на пляж 
  • Электрогенератор 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР:

  • Просторный балкон
  • Вид на море или на горы (в зависимости от блока)
  • Smart lock
  • Вентиляция во всех санузлах
  • Полностью оборудованные санузлы
  • Теплые полы в санузлах
  • Встроенные шкафы в каждой спальне 
  • Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)
  • Межкомнатные двери
  • Металлические входные двери
  • Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальне
  • Возможность заказать дизайн-пакет 

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$182,255
Жилой комплекс Bahamas Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$204,679
Жилой квартал Golden Circle Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Ватилакас, Северный Кипр
от
$196,927
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$160,909
Вы просматриваете
Жилой комплекс Hillside
Аканту, Северный Кипр
от
$151,576
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Лапитос, Северный Кипр
от
$171,488
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА: CP-790   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  Расстояние до моря - 300 м Расстояние до города Лефкоша - 45 км  Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТ…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$538,152
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Северный Кипр
от
$276,739
Год сдачи 2022
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации