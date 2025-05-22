Жилой комплекс Hillside

HILLSIDE - это клубный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения, так и технически важные объекты. Комплекс расположен в 500 метрах от моря в живописном районе TATLISU с потрясающими видами на море и на горы.

Tatlisu - очаровательная деревня, расположенная на северном побережье Кипра, к востоку от Girne и Esentepe. Название "Tatlisu" означает "пресная вода" на турецком языке, что связано с наличием природных источников в регионе. Этот район известен своей красотой с нетронутой природой, пышной зеленью, горным хребтом и кристально чистой водой Средиземного моря.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

Большой выбор апартаментов с видом на море и на горы

Низкая плотность населения комплекса для комфортного проживания: 102 объекта недвижимости на 19400 квадратных метрах

Низкая стоимость квадратного метра (по региону)

Квартиры на втором этаже с большими террасами на крыше

Разносторонняя внутренняя инфраструктура - спортивный зал, сауна, закрытый и открытые бассейны, ресепшен, электрогенератор и тд.

Высокое качество строительства - шумо и теплоизоляция, теплые полы и вентиляция в санузлах, Smart lock для упрощения процессов сдачи в аренду и тд.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Детский бассейн

Тренажерный зал

Сауна

Ресепшен

Детская площадка

Автобус на пляж

Электрогенератор

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР: