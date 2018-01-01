Aloha Beach Resort

Турецкая Республика Северного Кипра

от €69,950

Сдача в: 2024

КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ ✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 🔅 Тренажёрный зал 🔅 Многоступенчатые бассейны 🔅 СПА 🔅 Сауна 🔅 Бар в бассейне 🔅 Кинотеатр на открытом воздухе 🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе 🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: 📌 Высота потолков 3.1 м 📌 Система кондиционирования VRF 📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.) 👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас. 💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£ Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£ 🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ: 5 000£ - Резервационный депозит 35% - При подписании договора 15% - После завершения фундаментов 15% - После завершения каркаса 15% - После завершения оштукатуривания стен 15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ 5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей 🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г. Звоните прямо сейчас