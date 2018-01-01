Aloha Beach Resort

КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ
✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
🔅 Тренажёрный зал
🔅 Многоступенчатые бассейны
🔅 СПА
🔅 Сауна
🔅 Бар в бассейне
🔅 Кинотеатр на открытом воздухе
🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе
🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
📌 Высота потолков 3.1 м
📌 Система кондиционирования VRF
📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)
👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас.
💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£
Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£
🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:
5 000£ - Резервационный депозит
35% - При подписании договора
15% - После завершения фундаментов
15% - После завершения каркаса
15% - После завершения оштукатуривания стен
15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ
5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей
🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г.
Звоните прямо сейчас
ID: CP-624
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря - 625 м
- До Ближневосточного колледжа - 500 м
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 55 m2
1+2 - 70 - 94m2
2+1 - 70 - 94 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Январь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Детская площадка
Зеленая зона
Гараж
Терраса
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Обзорный тур в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Кипр/ Yeni Boğaziçi О компании:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.