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Aloha Beach Resort

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€248,979
;
5
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Год сдачи
2026
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Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Aloha Beach Resort
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€248,979
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2024
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ ✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔅 Тренажёрный зал  🔅 Многоступенчатые бассейны  🔅 СПА  🔅 Сауна  🔅 Бар в бассейне  🔅 Кинотеатр на открытом воздухе  🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе 🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:  📌 Высота потолков 3.1 м  📌 Система кондиционирования VRF  📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)  👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас. 💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£  Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£ 🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  5 000£ - Резервационный депозит  35% - При подписании договора  15% - После завершения фундаментов   15% - После завершения каркаса  15% - После завершения оштукатуривания стен  15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ  5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей 🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г. Звоните прямо сейчас 
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
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Площадь 55–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-624 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 625 м - До Ближневосточного колледжа - 500 м - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 m2 1+2 - 70 - 94m2 2+1 - 70 - 94 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Январь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона Гараж Терраса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление. Кипр/ Yeni Boğaziçi О компании: На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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