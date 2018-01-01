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Dream Homes 4 You

Лимния, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€344,211
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
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Лимния, Турецкая Республика Северного Кипра

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Dream Homes 4 You
Лимния, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€344,211
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ID: CP-688 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -1700M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 49 m2  2+1 - 74 m2 СРОКИ: Начало строительства: июнь 2023 г. Дата завершения: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Асланкак Оцените очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
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