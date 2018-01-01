Dream Homes 4 You

Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением.
Оплата
30% - первоначальный взнос
70% - рассрочка без процентов на 84 месяца
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.
Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой
культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторым местом жительства.
Жилой комплекс Caesar BLUE Line – настоящий глоток свежего средиземноморского воздуха. Мы предлагаем вам кусочек рая в сочетании с комфортом курортной жизни. Наши роскошные семейные дома, расположенные на красивом побережье Северного Кипра, специально созданы с учетом практичности. Насладитесь непревзойденным отдыхом в полностью оборудованных виллах с двумя или четырьмя спальнями. Каждая вилла может похвастаться кондиционером, быстрым интернетом, спутниковым телевидением, современным дизайном, просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и многими другими удобствами. Наша коллекция меблированных вилл идеально подойдет тем, кто ищет летний отдых у пляжа с ежедневным доступом к морю, или тем, кто хочет сбежать от шума и суеты городской жизни в вечный отпуск.
Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%: * для смежных вилл беспроцентная рассрочка на 72 месяца;
* для кватро вилл беспроцентная рассрочка на 60 месяцев.
Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем. Возможно приобрести дизайн-пакет.
.
ID: CP-688
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
- Расстояние до моря -1700M
- Расстояние до Лефкоша - 30 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 49 m2
2+1 - 74 m2
СРОКИ:
Начало строительства: июнь 2023 г.
Дата завершения: март 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Кафе
Фитнес-зал
Генератор
Парковочные места
Закрытая территория, круглосуточная охрана
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Асланкак
Оцените очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.