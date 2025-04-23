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Жилой комплекс ​Sea Terra

Аканту, Северный Кипр
от
$153,781
BTC
1.8291995
ETH
95.8761662
USDT
152 041.3171255
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6 1
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ID: 25726
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

​Sea Terra — это комплекс апартаментов, расположенный в живописном районе Татлысу на Северном Кипре.Комплекс предлагает жильцам комфортные условия проживания и прямой доступ к морю, что делает его привлекательным как для отдыха, так и для постоянного проживания.​

Расположение:

  • Татлысу, Северный Кипр: Тихий и уединенный район, известный своими природными пейзажами и близостью к морю.​

  • Близость к морю: Комплекс расположен в непосредственной близости от побережья, предоставляя жильцам возможность наслаждаться морскими видами и пляжным отдыхом.​

Описание комплекса:

  • Апартаменты: В Sea Terra представлены различные варианты жилья, включая пентхаусы и квартиры с двумя спальнями.​

  • Площадь апартаментов: Просторные квартиры площадью около 75 м², обеспечивающие комфортное проживание.​

  • Инфраструктура: Комплекс предлагает разнообразные удобства для жителей, включая бассейны, зоны отдыха и сады.​

  • Вид на море: Большинство апартаментов имеют панорамный вид на Средиземное море, позволяя наслаждаться прекрасными пейзажами прямо из окон.​

Преимущества:

  • Современный дизайн: Апартаменты спроектированы с учетом современных тенденций, обеспечивая функциональность и эстетическую привлекательность.​

  • Качество строительства: Высококачественные материалы и технологии гарантируют долговечность и надежность жилья.​

  • Близость к природе: Расположение в экологически чистом районе позволяет наслаждаться чистым воздухом и природными ландшафтами.​

Sea Terra — идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье на побережье Северного Кипра с развитой инфраструктурой и великолепными видами на море.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 120.0
Цена за м², USD 1,159
Цена квартиры, USD 143,329

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс ​Sea Terra

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Жилой комплекс ​Sea Terra
Аканту, Северный Кипр
от
$153,781
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