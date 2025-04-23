Жилой комплекс ​Sea Terra

​Sea Terra — это комплекс апартаментов, расположенный в живописном районе Татлысу на Северном Кипре.Комплекс предлагает жильцам комфортные условия проживания и прямой доступ к морю, что делает его привлекательным как для отдыха, так и для постоянного проживания.​

Расположение:

Татлысу, Северный Кипр: Тихий и уединенный район, известный своими природными пейзажами и близостью к морю.​

Близость к морю: Комплекс расположен в непосредственной близости от побережья, предоставляя жильцам возможность наслаждаться морскими видами и пляжным отдыхом.​

Описание комплекса:

Апартаменты: В Sea Terra представлены различные варианты жилья, включая пентхаусы и квартиры с двумя спальнями.​

Площадь апартаментов: Просторные квартиры площадью около 75 м², обеспечивающие комфортное проживание.​

Инфраструктура: Комплекс предлагает разнообразные удобства для жителей, включая бассейны, зоны отдыха и сады.​

Вид на море: Большинство апартаментов имеют панорамный вид на Средиземное море, позволяя наслаждаться прекрасными пейзажами прямо из окон.​

Преимущества:

Современный дизайн: Апартаменты спроектированы с учетом современных тенденций, обеспечивая функциональность и эстетическую привлекательность.​

Качество строительства: Высококачественные материалы и технологии гарантируют долговечность и надежность жилья.​

Близость к природе: Расположение в экологически чистом районе позволяет наслаждаться чистым воздухом и природными ландшафтами.​

Sea Terra — идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье на побережье Северного Кипра с развитой инфраструктурой и великолепными видами на море.