Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!

Лефконико, Северный Кипр
от
$33,180
12
ID: 32779
ID новостройки на Realting
In CRM: 2485
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gecitkale Serdarli Belediyesi
  • Город
    Лефконико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре с минимальным стартом и комфортной оплатой?

Теперь это реально — действует специальная акция от застройщика!
В предложении участвуют готовые квартиры и объекты со сдачей на втором этапе: август 2027 / октябрь 2028.

План оплаты:

  • Первоначальный взнос: от £25,000
  • Рассрочка: до 13 лет
  • Ежемесячные платежи: от £500

Этот новый комплекс построен в окружении природной красоты, местных магазинов и ресторанов. От комплекса будет организован ежедневный трансфер на пляж и обратно.

Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром, шкафами в спальнях, сантехникой, межкомнатными и входной дверьми.

Типы недвижимости:

► Квартиры (1+1) от 50 м2
► Квартиры (2+1) от 58 м2
► Квартиры (3+1) от 104 м2
 

Инфраструктура:

  • Автобус на пляж
  • Крытый бассейн
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
  • СПА
  • Банк
  • Супермаркет
  •  Аптека
  • Ресторан и Бар
  • Велодорожки
  • Парковая зона
  • Детская площадка
  • Баскетбольная площадка


Основные характеристики:

  • Кухня со встроенной мебелью высокого качества
  • Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха
  • Встроенный шкаф в спальне
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
  • Инфраструктура под интернет и телевидение
  • Окна с двойными стеклопакетами
  • Электронная система контроля напора воды в кранах

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Лефконико, Северный Кипр

