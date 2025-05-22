Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!

Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!

Хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре с минимальным стартом и комфортной оплатой?

Теперь это реально — действует специальная акция от застройщика!

В предложении участвуют готовые квартиры и объекты со сдачей на втором этапе: август 2027 / октябрь 2028.

План оплаты:

Первоначальный взнос: от £25,000

Рассрочка: до 13 лет

Ежемесячные платежи: от £500

Этот новый комплекс построен в окружении природной красоты, местных магазинов и ресторанов. От комплекса будет организован ежедневный трансфер на пляж и обратно.

Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром, шкафами в спальнях, сантехникой, межкомнатными и входной дверьми.

Типы недвижимости:

► Квартиры (1+1) от 50 м2

► Квартиры (2+1) от 58 м2

► Квартиры (3+1) от 104 м2



Инфраструктура:

Автобус на пляж

Крытый бассейн

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

СПА

Банк

Супермаркет

Аптека

Ресторан и Бар

Велодорожки

Парковая зона

Детская площадка

Баскетбольная площадка



Основные характеристики:

Кухня со встроенной мебелью высокого качества

Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха

Встроенный шкаф в спальне

Полностью оборудованная ванная комната

Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате

Инфраструктура под интернет и телевидение

Окна с двойными стеклопакетами

Электронная система контроля напора воды в кранах

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!