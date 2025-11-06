Жилой комплекс Atlantis Pearl

Atlantis Pearl — это эксклюзивный прибрежный проект в районе Татлысу, где современная архитектура гармонично сочетается с очарованием Средиземноморья. Комплекс окружён зеленью и предлагает захватывающие виды на море и горы, создавая идеальное пространство для спокойной, комфортной и размеренной жизни.
Проект подойдёт как для личного проживания, так и для инвестиции с высоким арендным потенциалом.
📍 О проекте
Общая площадь участка: 32 000 м²
Всего блоков: 8
Всего апартаментов: 176
Прямой доступ к пляжу
Atlantis Pearl предлагает разнообразные планировки апартаментов, развитую инфраструктуру и комфортную курортную концепцию проживания.
🏠 Типы апартаментов
Апартаменты 1+1 (первый этаж)
Апартаменты 1+1 пентхаус с просторной террасой на крыше
Апартаменты 2+1 пентхаус с террасой на крыше
🏊 Инфраструктура и удобства
Два открытых бассейна
Крытый бассейн
SPA-центр
Тренажёрный зал
Детская площадка
Прямой выход к пляжу
Озеленённая территория для отдыха
🌿 Активный отдых и досуг
Жители комплекса могут наслаждаться природой и разнообразными видами активного отдыха поблизости:
Гольф
Водные виды спорта
Рыбалка
Пешие маршруты и хайкинг
Зиплайн
Велопрогулки
💼 Управление арендой (Rental Management)
Для инвесторов предусмотрен полный сервис управления недвижимостью:
✔️ Размещение рекламы
✔️ Поиск гостей на ведущих платформах (Booking.com и др.)
✔️ Заезды и выезды гостей
✔️ Трансферы из аэропорта
✔️ Уборка до и после проживания
✔️ Стирка и обслуживание белья
✔️ Хранение ключей и контроль доступа
✔️ Текущий уход и мелкий ремонт
Вы получаете пассивный доход без забот — обо всём позаботится профессиональная команда.