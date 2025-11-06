Жилой комплекс Atlantis Pearl

Atlantis Pearl — это эксклюзивный прибрежный проект в районе Татлысу, где современная архитектура гармонично сочетается с очарованием Средиземноморья. Комплекс окружён зеленью и предлагает захватывающие виды на море и горы, создавая идеальное пространство для спокойной, комфортной и размеренной жизни.

Проект подойдёт как для личного проживания, так и для инвестиции с высоким арендным потенциалом.

📍 О проекте

Общая площадь участка: 32 000 м²

Всего блоков: 8

Всего апартаментов: 176

Прямой доступ к пляжу

Atlantis Pearl предлагает разнообразные планировки апартаментов, развитую инфраструктуру и комфортную курортную концепцию проживания.

🏠 Типы апартаментов

Апартаменты 1+1 (первый этаж)

Апартаменты 1+1 пентхаус с просторной террасой на крыше

Апартаменты 2+1 пентхаус с террасой на крыше

🏊 Инфраструктура и удобства

Два открытых бассейна

Крытый бассейн

SPA-центр

Тренажёрный зал

Детская площадка

Прямой выход к пляжу

Озеленённая территория для отдыха

🌿 Активный отдых и досуг

Жители комплекса могут наслаждаться природой и разнообразными видами активного отдыха поблизости:

Гольф

Водные виды спорта

Рыбалка

Пешие маршруты и хайкинг

Зиплайн

Велопрогулки

💼 Управление арендой (Rental Management)

Для инвесторов предусмотрен полный сервис управления недвижимостью:

✔️ Размещение рекламы

✔️ Поиск гостей на ведущих платформах (Booking.com и др.)

✔️ Заезды и выезды гостей

✔️ Трансферы из аэропорта

✔️ Уборка до и после проживания

✔️ Стирка и обслуживание белья

✔️ Хранение ключей и контроль доступа

✔️ Текущий уход и мелкий ремонт

Вы получаете пассивный доход без забот — обо всём позаботится профессиональная команда.