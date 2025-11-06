  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Жилой комплекс Atlantis Pearl

Жилой комплекс Atlantis Pearl

Аканту, Северный Кипр
8
ID: 33290
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Atlantis Pearl — это эксклюзивный прибрежный проект в районе Татлысу, где современная архитектура гармонично сочетается с очарованием Средиземноморья. Комплекс окружён зеленью и предлагает захватывающие виды на море и горы, создавая идеальное пространство для спокойной, комфортной и размеренной жизни.

Проект подойдёт как для личного проживания, так и для инвестиции с высоким арендным потенциалом.

 

📍 О проекте

  • Общая площадь участка: 32 000 м²

  • Всего блоков: 8

  • Всего апартаментов: 176

  • Прямой доступ к пляжу

Atlantis Pearl предлагает разнообразные планировки апартаментов, развитую инфраструктуру и комфортную курортную концепцию проживания.

 

🏠 Типы апартаментов

  • Апартаменты 1+1 (первый этаж)

  • Апартаменты 1+1 пентхаус с просторной террасой на крыше

  • Апартаменты 2+1 пентхаус с террасой на крыше

 

🏊 Инфраструктура и удобства

  • Два открытых бассейна

  • Крытый бассейн

  • SPA-центр

  • Тренажёрный зал

  • Детская площадка

  • Прямой выход к пляжу

  • Озеленённая территория для отдыха

 

🌿 Активный отдых и досуг

Жители комплекса могут наслаждаться природой и разнообразными видами активного отдыха поблизости:

  • Гольф

  • Водные виды спорта

  • Рыбалка

  • Пешие маршруты и хайкинг

  • Зиплайн

  • Велопрогулки

 

💼 Управление арендой (Rental Management)

Для инвесторов предусмотрен полный сервис управления недвижимостью:

✔️ Размещение рекламы
✔️ Поиск гостей на ведущих платформах (Booking.com и др.)
✔️ Заезды и выезды гостей
✔️ Трансферы из аэропорта
✔️ Уборка до и после проживания
✔️ Стирка и обслуживание белья
✔️ Хранение ключей и контроль доступа
✔️ Текущий уход и мелкий ремонт

Вы получаете пассивный доход без забот — обо всём позаботится профессиональная команда.

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Задайте все интересующие вопросы
