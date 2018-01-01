Предлагаются квартиры с живописным видом на море и горы.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, беговой дорожкой, тренажерным залом, детской площадкой, зонами отдыха.
Окончание строительства - январь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей, ресторанов, супермаркетов и всей необходимой инфраструктуры.
ID ПРОЕКТА:
CP-797
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 115 000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к переезду
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-797
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 115 000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к переезду
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016.
Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апарт-комплекса, что подразумевает отдых уровня отеля 5* в наших апартаментах.
Виды услуг
Продажа квартир studio, 1+1, 2+1
Аренда жилья для отдыха на средиземном море
Коммерческие партнёрские программы