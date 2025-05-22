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Жилой комплекс Carob Hill

Аканту, Северный Кипр
от
$202,220
BTC
2.4053639
ETH
126.0754063
USDT
199 931.5533717
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26622
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциями, которые предлагают комфортное размещение и уникальные виды на природу, а также удобства, такие как два бассейна и тренажерный зал.

Среди великолепия природы этот стильный проект с видом на море и горы предлагает Вам комфортное проживание. Современный дизайн, сочитающий в себе такие удобства, как: сад, балкон и терраса. Всего представлено 38 жилых помещений. В Carob Hill есть три разных типа жилья, которые соответствуют всем вашим потребностям: 8 апартаментов 1+1, 8 Лофтов 1+1 и 22 смежных вилл 2+1.

Этот проект расположен в самом сердце гор Бешпармак, где природа легендарных гор, простирающихся вдоль побережья, сочетается с роскошью. Проект был назван в честь рожковых деревьев, одного из эндемичных растений Cеверного Кипра, которые вы часто встретите в этом регионе и на проекте.

Проект Carob Hill вдохновлен средиземноморской архитектурой и использует характерные желтые камни региона, обеспечивая естественный внешний вид, который сочетается с местной текстурой. Учитывая уникальный архитектурный опыт, Carob Hill предлагает современную и устойчивую структуру, которая сохраняет культурное и историческое богатство Северного Кипра.

Кипр принимал множество цивилизаций на протяжении своей истории, и деревня Татлысу является одним из населенных пунктов, обладающи этим историческим наследием. Храм Хрисосoтирос, расположенный в центре деревни и позднее превращенный в мечеть, является одной из главных достопримечательностей региона. Проект «Carob Hill» находится всего в 3 минутах езды от этой церкви.

Наслаждайтесь спокойной и комфортной жизнью с потрясающими видами на море и горы из Carob Hill!

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Жилой комплекс Carob Hill
Аканту, Северный Кипр
от
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