Жилой комплекс Carob Hill

Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциями, которые предлагают комфортное размещение и уникальные виды на природу, а также удобства, такие как два бассейна и тренажерный зал.

Среди великолепия природы этот стильный проект с видом на море и горы предлагает Вам комфортное проживание. Современный дизайн, сочитающий в себе такие удобства, как: сад, балкон и терраса. Всего представлено 38 жилых помещений. В Carob Hill есть три разных типа жилья, которые соответствуют всем вашим потребностям: 8 апартаментов 1+1, 8 Лофтов 1+1 и 22 смежных вилл 2+1.

Этот проект расположен в самом сердце гор Бешпармак, где природа легендарных гор, простирающихся вдоль побережья, сочетается с роскошью. Проект был назван в честь рожковых деревьев, одного из эндемичных растений Cеверного Кипра, которые вы часто встретите в этом регионе и на проекте.

Проект Carob Hill вдохновлен средиземноморской архитектурой и использует характерные желтые камни региона, обеспечивая естественный внешний вид, который сочетается с местной текстурой. Учитывая уникальный архитектурный опыт, Carob Hill предлагает современную и устойчивую структуру, которая сохраняет культурное и историческое богатство Северного Кипра.

Кипр принимал множество цивилизаций на протяжении своей истории, и деревня Татлысу является одним из населенных пунктов, обладающи этим историческим наследием. Храм Хрисосoтирос, расположенный в центре деревни и позднее превращенный в мечеть, является одной из главных достопримечательностей региона. Проект «Carob Hill» находится всего в 3 минутах езды от этой церкви.

Наслаждайтесь спокойной и комфортной жизнью с потрясающими видами на море и горы из Carob Hill!