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Sumarine

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€223,737
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Sumarine
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€223,737
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Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-725   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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