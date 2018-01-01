Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра

от €242,421

60 м² 1

Сдача в: 2023

ID: CP-725 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.