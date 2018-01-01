ID: CP-725
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -400M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 60 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Кирении
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.