Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side

Аканту, Северный Кипр
ID: 33253
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жизнь между морем и горами в одном из самых живописных регионов Северного Кипра

О регионе Tatlısu (Татлысу) 📍

Татлысу (в переводе с турецкого — «сладкая вода») расположен у подножия гор Бешпармак и объединяет в себе горные пейзажи и побережье Средиземного моря.

📌 Расстояния:

  • Кирения и Фамагуста — 30–40 минут на автомобиле

  • Аэропорт Эрджан — около 30 минут

Регион известен одними из самых красивых бухт Северного Кипра. Пляжи здесь в основном галечные и каменистые, но рядом расположен и знаменитый песчаный пляж Kaplıca (10–15 минут езды).

🌄 Из Татлысу открываются захватывающие виды на восточное побережье Кирении и полуостров Карпас.
Регион имеет богатую историю и является важной зоной археологических раскопок неолитического периода.

Татлысу идеально подойдёт тем, кто ценит:

  • тишину и природу 🌿

  • панорамные виды

  • атмосферу уединения

  • комфортные современные комплексы

Недвижимость здесь чаще приобретают для отдыха и инвестиций, реже — для постоянного проживания.

 

О проекте Brise de Mer – Mounting Side 🏡

Brise de Mer – Mounting Side — масштабный современный жилой проект, гармонично вписанный в природный ландшафт региона.

Общая информация 📊

• Всего апартаментов: 444
A Block — 31 блок × 12 апартаментов = 372 апартамента
B Block — 4 блока × 18 апартаментов = 72 апартамента

🛠 Сроки строительства:
• Начало строительства: 2025 год
• Завершение: сентябрь 2027 года
• Период строительства: 36 месяцев + 6 месяцев льготного периода

План оплаты 💷

£5,000 — депозит бронирования (на 3 недели)
35% — первоначальный взнос (включая депозит)
65% — рассрочка на 36 месяцев
(платежи каждые 1 / 2 / 3 / 4 месяца)

Что включено в стоимость ✔️

• Все кровельные террасы с BBQ и мини-кухней
(джакузи и душ — опционально)
• Частное парковочное место 🚗
• Полный пакет технических спецификаций
• Центральная система отопления и кондиционирования ❄️🔥

Управление и обслуживание 🧾

Rental Management

Расчёты по аренде будут предоставлены к моменту завершения строительства.

Maintenance Packages

Standard — общие зоны
Premium — общие зоны + инфраструктура
Gold — общие зоны + инфраструктура + доступ к объектам других проектов застройщика

Перепродажа (Re-Sale) 🔁

• Разрешена после оплаты 50% стоимости
• Стоимость нового контракта: £2,000
• После оформления индивидуального титула (Kat İrtifak) подписываются Contract of Sale и Addendum
• Сумма регистрации рассчитывается по оценке Земельного департамента

Brise de Mer – Mounting Side — это 💎

✔ жизнь среди гор и моря
✔ современный комплекс с продуманной инфраструктурой
✔ высокий инвестиционный потенциал
✔ спокойствие, природа и панорамные виды

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать оптимальный вариант в этом проекте.

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

