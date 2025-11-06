Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side

Жизнь между морем и горами в одном из самых живописных регионов Северного Кипра

О регионе Tatlısu (Татлысу) 📍

Татлысу (в переводе с турецкого — «сладкая вода») расположен у подножия гор Бешпармак и объединяет в себе горные пейзажи и побережье Средиземного моря.

📌 Расстояния:

Кирения и Фамагуста — 30–40 минут на автомобиле

Аэропорт Эрджан — около 30 минут

Регион известен одними из самых красивых бухт Северного Кипра. Пляжи здесь в основном галечные и каменистые, но рядом расположен и знаменитый песчаный пляж Kaplıca (10–15 минут езды).

🌄 Из Татлысу открываются захватывающие виды на восточное побережье Кирении и полуостров Карпас.

Регион имеет богатую историю и является важной зоной археологических раскопок неолитического периода.

Татлысу идеально подойдёт тем, кто ценит:

тишину и природу 🌿

панорамные виды

атмосферу уединения

комфортные современные комплексы

Недвижимость здесь чаще приобретают для отдыха и инвестиций, реже — для постоянного проживания.

О проекте Brise de Mer – Mounting Side 🏡

Brise de Mer – Mounting Side — масштабный современный жилой проект, гармонично вписанный в природный ландшафт региона.

Общая информация 📊

• Всего апартаментов: 444

• A Block — 31 блок × 12 апартаментов = 372 апартамента

• B Block — 4 блока × 18 апартаментов = 72 апартамента

🛠 Сроки строительства:

• Начало строительства: 2025 год

• Завершение: сентябрь 2027 года

• Период строительства: 36 месяцев + 6 месяцев льготного периода

План оплаты 💷

• £5,000 — депозит бронирования (на 3 недели)

• 35% — первоначальный взнос (включая депозит)

• 65% — рассрочка на 36 месяцев

(платежи каждые 1 / 2 / 3 / 4 месяца)

Что включено в стоимость ✔️

• Все кровельные террасы с BBQ и мини-кухней

(джакузи и душ — опционально)

• Частное парковочное место 🚗

• Полный пакет технических спецификаций

• Центральная система отопления и кондиционирования ❄️🔥

Управление и обслуживание 🧾

Rental Management

Расчёты по аренде будут предоставлены к моменту завершения строительства.

Maintenance Packages

• Standard — общие зоны

• Premium — общие зоны + инфраструктура

• Gold — общие зоны + инфраструктура + доступ к объектам других проектов застройщика

Перепродажа (Re-Sale) 🔁

• Разрешена после оплаты 50% стоимости

• Стоимость нового контракта: £2,000

• После оформления индивидуального титула (Kat İrtifak) подписываются Contract of Sale и Addendum

• Сумма регистрации рассчитывается по оценке Земельного департамента

Brise de Mer – Mounting Side — это 💎

✔ жизнь среди гор и моря

✔ современный комплекс с продуманной инфраструктурой

✔ высокий инвестиционный потенциал

✔ спокойствие, природа и панорамные виды

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать оптимальный вариант в этом проекте.