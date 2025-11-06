Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side

Жизнь между морем и горами в одном из самых живописных регионов Северного Кипра
О регионе Tatlısu (Татлысу) 📍
Татлысу (в переводе с турецкого — «сладкая вода») расположен у подножия гор Бешпармак и объединяет в себе горные пейзажи и побережье Средиземного моря.
📌 Расстояния:
Кирения и Фамагуста — 30–40 минут на автомобиле
Аэропорт Эрджан — около 30 минут
Регион известен одними из самых красивых бухт Северного Кипра. Пляжи здесь в основном галечные и каменистые, но рядом расположен и знаменитый песчаный пляж Kaplıca (10–15 минут езды).
🌄 Из Татлысу открываются захватывающие виды на восточное побережье Кирении и полуостров Карпас.
Регион имеет богатую историю и является важной зоной археологических раскопок неолитического периода.
Татлысу идеально подойдёт тем, кто ценит:
тишину и природу 🌿
панорамные виды
атмосферу уединения
комфортные современные комплексы
Недвижимость здесь чаще приобретают для отдыха и инвестиций, реже — для постоянного проживания.
О проекте Brise de Mer – Mounting Side 🏡
Brise de Mer – Mounting Side — масштабный современный жилой проект, гармонично вписанный в природный ландшафт региона.
Общая информация 📊
• Всего апартаментов: 444
• A Block — 31 блок × 12 апартаментов = 372 апартамента
• B Block — 4 блока × 18 апартаментов = 72 апартамента
🛠 Сроки строительства:
• Начало строительства: 2025 год
• Завершение: сентябрь 2027 года
• Период строительства: 36 месяцев + 6 месяцев льготного периода
План оплаты 💷
• £5,000 — депозит бронирования (на 3 недели)
• 35% — первоначальный взнос (включая депозит)
• 65% — рассрочка на 36 месяцев
(платежи каждые 1 / 2 / 3 / 4 месяца)
Что включено в стоимость ✔️
• Все кровельные террасы с BBQ и мини-кухней
(джакузи и душ — опционально)
• Частное парковочное место 🚗
• Полный пакет технических спецификаций
• Центральная система отопления и кондиционирования ❄️🔥
Управление и обслуживание 🧾
Rental Management
Расчёты по аренде будут предоставлены к моменту завершения строительства.
Maintenance Packages
• Standard — общие зоны
• Premium — общие зоны + инфраструктура
• Gold — общие зоны + инфраструктура + доступ к объектам других проектов застройщика
Перепродажа (Re-Sale) 🔁
• Разрешена после оплаты 50% стоимости
• Стоимость нового контракта: £2,000
• После оформления индивидуального титула (Kat İrtifak) подписываются Contract of Sale и Addendum
• Сумма регистрации рассчитывается по оценке Земельного департамента
Brise de Mer – Mounting Side — это 💎
✔ жизнь среди гор и моря
✔ современный комплекс с продуманной инфраструктурой
✔ высокий инвестиционный потенциал
✔ спокойствие, природа и панорамные виды
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать оптимальный вариант в этом проекте.