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Tunalı İnşaat

Турецкая Республика Северного Кипра, şehit ismet dülgeroğlu sok Tunalı 2 apt daire 1 no:1 Girne
;
Tunalı İnşaat
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.tunaliinsaat.com
О застройщике

Компания Tunalı İnşaat была основана в 1976 году, а в 2004 году была преобразована в семейную компанию и стала Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Наш офис находится в Никосии. Наша сфера деятельности включает строительство, изготовление адгезивов, герметиков и химической продукции, а также реставрацию исторических зданий.
Мы заняли свое место среди ведущих компаний в этом секторе за короткий период времени, предоставляя качественные и надежные услуги с мировыми брендами Mapei, Gürallar и Stoper.
Наша компания, на счету которой более 3 миллионов квадратных метров в области изоляции, продолжает расти с миссией надежности, устойчивости и качества бизнеса.
Наше видение заключается в том, чтобы стать компанией, за которой следуют в секторе, благодаря постоянному самосовершенствованию, предлагая инновационные, правильные решения и продолжая предоставлять качественные услуги не нарушая принцип честности.

Новостройки
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 238,140
Сдача в: 2025
Застройщик: Tunalı İnşaat
Великолепный проект, который принесет фантастическую атмосферу в Лонг-Бич. Расположенный в 400 метрах от моря, проект находится прямо на уникальном пляже, освещает будущее своим вдохновляющим лазурным видом, выдающимися жилыми помещениями и социальными удобствами. В этом проекте вас ждет роскошная и праздничная жизнь в течение 365 дней. Состоит из четырех блоков, один из которых будет служить отелем. Начиная с 9-го этажа и поднимаясь до 28 этажей, будучи террасным в средних блоках. Два 5-звездочных гостиничных проекта, расположенных прямо напротив, где также будет самое большое казино на острове, панорамный вид на море, привилегированные особенности проекта, и перспективы аренды и развития региона превращаются в инвестиции, которые постоянно приобретают ценность. В общей сложности 686 квартир состоят из студий, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 резиденций и 4 + 1 или 5 + 1 роскошных пентхаусов. Проект обещает своим владельцам исключительный жизненный опыт с его общими зонами и различными торговыми зонами.
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 135,099
Сдача в: 2024
Застройщик: Tunalı İnşaat
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни. Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой. Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 143,113
Сдача в: 2023
Застройщик: Tunalı İnşaat
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандарты в плоском дизайне и привлекает ваше внимание своим упрощенным стилем. Редко встречающаяся возможность для тех, кто ценит качество и роскошь!
Наши агенты на Северном Кипре
Ceyda Tunalı
Ceyda Tunalı
1 объект
Другие застройщики
Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.

Recaioğlu Group

Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.

Alpcans Construction

Наша компания, которая с 2003 года занимается куплей-продажей земли, парцеллированием земли и строительством, добилась успешных результатов под руководством своего основателя Юкселя Альпджана. Всего за несколько лет компания Alpcans успешно реализовала качественные проекты. Такие проекты, как Alpcan Towers в Лефке Гемиконаги, Alpcan Towers Mira, Alpcan Prestige Houses в Гюзелюрте и Alpcan Towers Key West в Газиверене, являются одними из наших проектов, которые радуют наших клиентов и инвесторов.

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