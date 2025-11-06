  1. Realting.com
Жилой комплекс Selaron Residence

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$181,380
НДС
ID: 26707
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Selaron Residence — современная жизнь у моря на Long Beach 🌊🏖

Selaron Residence — это стильный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра — Long Beach, Фамагуста.

Комплекс сочетает современную архитектуру, курортную атмосферу и удобную локацию, создавая идеальные условия как для жизни у моря, так и для инвестиции.

📍 500 метров до песчаного пляжа Long Beach
🌳 50 метров до лесопарковой зоны Long Beach
🚗 удобный доступ к основным дорогам и инфраструктуре региона

В комплексе предусмотрено 48 стильных квартир, включая:

• студии
• квартиры 1+1 и 2+1
эксклюзивные loft-апартаменты с собственными террасами на крыше

Каждая резиденция продумана до мелочей, чтобы обеспечить комфорт, пространство и панорамные виды на Средиземное море.

---

✨ Loft-апартаменты — уникальный формат жизни

Особая гордость проекта — трёхуровневые loft-апартаменты.

Внутри квартир предусмотрена дизайнерская лестница, ведущая на частную террасу на крыше, где можно создать собственное пространство для отдыха.

🌅 панорамные виды на море
🌿 приватная зона отдыха
🍽 возможность организовать зону BBQ
☀ идеальное место для вечерних закатов

Это формат жилья, который объединяет интерьер и открытое пространство, создавая атмосферу настоящего курорта у себя дома.

---

🏝 Инфраструктура комплекса

Selaron Residence предлагает инфраструктуру, которая делает жизнь комфортной круглый год:

🛡 закрытая территория и охрана 24/7
🏊 открытый бассейн
🏊 крытый бассейн
🧖 SPA-центр
🏋️ фитнес-зал
🍽 кафе и рестораны
👶 детская площадка
🎠 детский клуб
🏊 детские бассейны
🚗 парковка
🔧 сервисное обслуживание комплекса
🏖 шаттл до пляжа
🌿 прогулочные дорожки

---

🏡 Типы недвижимости

Студии (Ground Floor)
Общая площадь: 57 м²
Закрытая площадь: 36 м²
Открытая зона: 18 м²

Апартаменты 1+1 (Ground Floor)
Общая площадь: 99 м²
Закрытая площадь: 58 м²
Открытая зона: 35 м²

Апартаменты 2+1 (Ground Floor)
Общая площадь: 110 м²
Закрытая площадь: 73 м²
Открытая зона: 25 м²

Loft 1+1 (First Floor)
Общая площадь: 101 м²
Закрытая площадь: 68 м²
Терраса на крыше: 30 м²

Loft 2+1
Общая площадь: 163 м²
Закрытая площадь: 106 м²
Балкон: 8 м²
Терраса на крыше: 42 м²

Loft 2+1 Premium
Общая площадь: 197 м²
Закрытая площадь: 132 м²
Терраса на крыше: 65 м²

Loft 3+1
Общая площадь: 225 м²
Закрытая площадь: 125 м²
Балкон: 20 м²
Терраса на крыше: 66 м²

---

Selaron Residence — это место, где современная архитектура, морской воздух и курортный образ жизни соединяются в идеальный формат жизни у Средиземного моря ☀️🌊

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

