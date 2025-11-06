Жилой комплекс Selaron Residence

Selaron Residence — современная жизнь у моря на Long Beach 🌊🏖
Selaron Residence — это стильный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра — Long Beach, Фамагуста.
Комплекс сочетает современную архитектуру, курортную атмосферу и удобную локацию, создавая идеальные условия как для жизни у моря, так и для инвестиции.
📍 500 метров до песчаного пляжа Long Beach
🌳 50 метров до лесопарковой зоны Long Beach
🚗 удобный доступ к основным дорогам и инфраструктуре региона
В комплексе предусмотрено 48 стильных квартир, включая:
• студии
• квартиры 1+1 и 2+1
• эксклюзивные loft-апартаменты с собственными террасами на крыше
Каждая резиденция продумана до мелочей, чтобы обеспечить комфорт, пространство и панорамные виды на Средиземное море.
---
✨ Loft-апартаменты — уникальный формат жизни
Особая гордость проекта — трёхуровневые loft-апартаменты.
Внутри квартир предусмотрена дизайнерская лестница, ведущая на частную террасу на крыше, где можно создать собственное пространство для отдыха.
🌅 панорамные виды на море
🌿 приватная зона отдыха
🍽 возможность организовать зону BBQ
☀ идеальное место для вечерних закатов
Это формат жилья, который объединяет интерьер и открытое пространство, создавая атмосферу настоящего курорта у себя дома.
---
🏝 Инфраструктура комплекса
Selaron Residence предлагает инфраструктуру, которая делает жизнь комфортной круглый год:
🛡 закрытая территория и охрана 24/7
🏊 открытый бассейн
🏊 крытый бассейн
🧖 SPA-центр
🏋️ фитнес-зал
🍽 кафе и рестораны
👶 детская площадка
🎠 детский клуб
🏊 детские бассейны
🚗 парковка
🔧 сервисное обслуживание комплекса
🏖 шаттл до пляжа
🌿 прогулочные дорожки
---
🏡 Типы недвижимости
Студии (Ground Floor)
Общая площадь: 57 м²
Закрытая площадь: 36 м²
Открытая зона: 18 м²
Апартаменты 1+1 (Ground Floor)
Общая площадь: 99 м²
Закрытая площадь: 58 м²
Открытая зона: 35 м²
Апартаменты 2+1 (Ground Floor)
Общая площадь: 110 м²
Закрытая площадь: 73 м²
Открытая зона: 25 м²
Loft 1+1 (First Floor)
Общая площадь: 101 м²
Закрытая площадь: 68 м²
Терраса на крыше: 30 м²
Loft 2+1
Общая площадь: 163 м²
Закрытая площадь: 106 м²
Балкон: 8 м²
Терраса на крыше: 42 м²
Loft 2+1 Premium
Общая площадь: 197 м²
Закрытая площадь: 132 м²
Терраса на крыше: 65 м²
Loft 3+1
Общая площадь: 225 м²
Закрытая площадь: 125 м²
Балкон: 20 м²
Терраса на крыше: 66 м²
---
Selaron Residence — это место, где современная архитектура, морской воздух и курортный образ жизни соединяются в идеальный формат жизни у Средиземного моря ☀️🌊