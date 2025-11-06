Жилой комплекс Selaron Residence

Selaron Residence — современная жизнь у моря на Long Beach 🌊🏖

Selaron Residence — это стильный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра — Long Beach, Фамагуста.

Комплекс сочетает современную архитектуру, курортную атмосферу и удобную локацию, создавая идеальные условия как для жизни у моря, так и для инвестиции.

📍 500 метров до песчаного пляжа Long Beach

🌳 50 метров до лесопарковой зоны Long Beach

🚗 удобный доступ к основным дорогам и инфраструктуре региона

В комплексе предусмотрено 48 стильных квартир, включая:

• студии

• квартиры 1+1 и 2+1

• эксклюзивные loft-апартаменты с собственными террасами на крыше

Каждая резиденция продумана до мелочей, чтобы обеспечить комфорт, пространство и панорамные виды на Средиземное море.

---

✨ Loft-апартаменты — уникальный формат жизни

Особая гордость проекта — трёхуровневые loft-апартаменты.

Внутри квартир предусмотрена дизайнерская лестница, ведущая на частную террасу на крыше, где можно создать собственное пространство для отдыха.

🌅 панорамные виды на море

🌿 приватная зона отдыха

🍽 возможность организовать зону BBQ

☀ идеальное место для вечерних закатов

Это формат жилья, который объединяет интерьер и открытое пространство, создавая атмосферу настоящего курорта у себя дома.

---

🏝 Инфраструктура комплекса

Selaron Residence предлагает инфраструктуру, которая делает жизнь комфортной круглый год:

🛡 закрытая территория и охрана 24/7

🏊 открытый бассейн

🏊 крытый бассейн

🧖 SPA-центр

🏋️ фитнес-зал

🍽 кафе и рестораны

👶 детская площадка

🎠 детский клуб

🏊 детские бассейны

🚗 парковка

🔧 сервисное обслуживание комплекса

🏖 шаттл до пляжа

🌿 прогулочные дорожки

---

🏡 Типы недвижимости

Студии (Ground Floor)

Общая площадь: 57 м²

Закрытая площадь: 36 м²

Открытая зона: 18 м²

Апартаменты 1+1 (Ground Floor)

Общая площадь: 99 м²

Закрытая площадь: 58 м²

Открытая зона: 35 м²

Апартаменты 2+1 (Ground Floor)

Общая площадь: 110 м²

Закрытая площадь: 73 м²

Открытая зона: 25 м²

Loft 1+1 (First Floor)

Общая площадь: 101 м²

Закрытая площадь: 68 м²

Терраса на крыше: 30 м²

Loft 2+1

Общая площадь: 163 м²

Закрытая площадь: 106 м²

Балкон: 8 м²

Терраса на крыше: 42 м²

Loft 2+1 Premium

Общая площадь: 197 м²

Закрытая площадь: 132 м²

Терраса на крыше: 65 м²

Loft 3+1

Общая площадь: 225 м²

Закрытая площадь: 125 м²

Балкон: 20 м²

Терраса на крыше: 66 м²

---

Selaron Residence — это место, где современная архитектура, морской воздух и курортный образ жизни соединяются в идеальный формат жизни у Средиземного моря ☀️🌊