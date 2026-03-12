Лефконико, Северный Кипр

Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет! Хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре с минимальным стартом и комфортной оплатой? Теперь это реально — действует специальная акция от застройщика! В предложении участвуют готовые квартиры и объекты со сдачей на втором этапе: …