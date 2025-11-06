  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Class 10

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
$127,453
14
ID: 33331
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Class 10 — бутик-резиденция в престижном районе Çanakkale, Фамагуста

Class 10 — это новый жилой проект формата boutique, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и инвестиционную стабильность.

Всего 12 эксклюзивных апартаментов, что гарантирует приватность и спокойную атмосферу проживания.

Проект расположен в престижном районе Çanakkale, рядом с:

  • университетами

  • школами

  • больницами

  • торговыми центрами

При этом комплекс находится в тихой жилой зоне — всё необходимое в шаговой доступности, но без городской суеты 🌿

 

🏡 Планировки

1 этаж:

  • 3+1 апартаменты

  • всего 2 квартиры на этаже

  • площадь 139 м²

2–4 этажи:

  • 2+1 апартаменты

  • по 3 квартиры на этаже

  • площадь 90 м²

Продуманные планировки создают ощущение простора и уюта одновременно.

 

✨ Особенности апартаментов

  • Широкий выбор высококачественной напольной керамики

  • Премиальная плитка и сантехника для ванных комнат

  • Hilton-раковины

  • Кухонные шкафы до потолка (выбор цвета)

  • Столешницы из marmerite

  • Встроенные шкафы в каждой спальне (выбор цвета)

  • ПВХ/алюминиевые окна с двойным остеклением

  • Система водяного насоса и бойлер

  • Центральная спутниковая система и интернет-инфраструктура

  • Послепродажная уборка и сервисное обслуживание

Каждая деталь продумана для долгосрочного комфорта.

 

📈 Инвестиционная привлекательность

Class 10 — это не просто квартира, а стратегическое вложение в будущее.

Район отличается:

  • высоким спросом на аренду

  • стабильным ростом стоимости недвижимости

  • близостью к университетам

Проект идеально подходит как для собственного проживания, так и для получения стабильного дохода 💼

Местонахождение на карте

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

