Квартира в новостройке Class 10

Class 10 — бутик-резиденция в престижном районе Çanakkale, Фамагуста

Class 10 — это новый жилой проект формата boutique, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и инвестиционную стабильность.

Всего 12 эксклюзивных апартаментов, что гарантирует приватность и спокойную атмосферу проживания.

Проект расположен в престижном районе Çanakkale, рядом с:

университетами

школами

больницами

торговыми центрами

При этом комплекс находится в тихой жилой зоне — всё необходимое в шаговой доступности, но без городской суеты 🌿

🏡 Планировки

1 этаж:

3+1 апартаменты

всего 2 квартиры на этаже

площадь 139 м²

2–4 этажи:

2+1 апартаменты

по 3 квартиры на этаже

площадь 90 м²

Продуманные планировки создают ощущение простора и уюта одновременно.

✨ Особенности апартаментов

Широкий выбор высококачественной напольной керамики

Премиальная плитка и сантехника для ванных комнат

Hilton-раковины

Кухонные шкафы до потолка (выбор цвета)

Столешницы из marmerite

Встроенные шкафы в каждой спальне (выбор цвета)

ПВХ/алюминиевые окна с двойным остеклением

Система водяного насоса и бойлер

Центральная спутниковая система и интернет-инфраструктура

Послепродажная уборка и сервисное обслуживание

Каждая деталь продумана для долгосрочного комфорта.

📈 Инвестиционная привлекательность

Class 10 — это не просто квартира, а стратегическое вложение в будущее.

Район отличается:

высоким спросом на аренду

стабильным ростом стоимости недвижимости

близостью к университетам

Проект идеально подходит как для собственного проживания, так и для получения стабильного дохода 💼