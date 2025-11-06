Квартира в новостройке Class 10

Class 10 — бутик-резиденция в престижном районе Çanakkale, Фамагуста
Class 10 — это новый жилой проект формата boutique, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и инвестиционную стабильность.
Всего 12 эксклюзивных апартаментов, что гарантирует приватность и спокойную атмосферу проживания.
Проект расположен в престижном районе Çanakkale, рядом с:
университетами
школами
больницами
торговыми центрами
При этом комплекс находится в тихой жилой зоне — всё необходимое в шаговой доступности, но без городской суеты 🌿
🏡 Планировки
1 этаж:
3+1 апартаменты
всего 2 квартиры на этаже
площадь 139 м²
2–4 этажи:
2+1 апартаменты
по 3 квартиры на этаже
площадь 90 м²
Продуманные планировки создают ощущение простора и уюта одновременно.
✨ Особенности апартаментов
Широкий выбор высококачественной напольной керамики
Премиальная плитка и сантехника для ванных комнат
Hilton-раковины
Кухонные шкафы до потолка (выбор цвета)
Столешницы из marmerite
Встроенные шкафы в каждой спальне (выбор цвета)
ПВХ/алюминиевые окна с двойным остеклением
Система водяного насоса и бойлер
Центральная спутниковая система и интернет-инфраструктура
Послепродажная уборка и сервисное обслуживание
Каждая деталь продумана для долгосрочного комфорта.
📈 Инвестиционная привлекательность
Class 10 — это не просто квартира, а стратегическое вложение в будущее.
Район отличается:
высоким спросом на аренду
стабильным ростом стоимости недвижимости
близостью к университетам
Проект идеально подходит как для собственного проживания, так и для получения стабильного дохода 💼