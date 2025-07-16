North Symbol

Мы опытные участники рынка недвижимости Северного Кипра уже более 9 лет, наш опыт пребывания на острове превышает 15 лет. Мы видели как страна развивалась и продолжает развиваться, делая огромные шаги вперед. Когда вы выбираете нас в качестве партнера и консультанта по недвижимости, вы выбираете опыт, которым мы с удовольстивем поделимся с вами!
В первую очередь мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами - будь то гости или резиденты Северного Кипра! Будьте уверены, что мы окажем вам помощь как в приобретении недвижимости по лучшим ценам, так и в полном сопровождении на протяжении вашего пребывания на острове.
Мы обеспечиваем весь цикл продажи и управления недвижимостью с целью получения максимальной прибыли для наших инвесторов.
КОНСУЛЬТАЦИЯ:
- Покупка, продажа аренда
- Жилая и коммерческая недвижимость
- Различные операции с земельными участками
- Юридические вопросы
ПОМОЩЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОКУПКИ:
- Подбор объекта
- Помощь по всем финансовым вопросам (открытие счета, перестановка денег, вывод криптовалюты)
- Полное сопровождение сделки лицензированным адвокатом
ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС:
- Регистрация договора купли-продажи
- Помощь в принятии объекта недвижимости от застройщика
- Управление вашей недвижимостью
- Помощь в активации коммунальных услуг
ПОМОЩЬ В РЕЛОКАЦИИ:
- Оформление ВНЖ
- Оформление местных водительских прав
- Помощь в поступлении и выборе образовательного учреждения
Наша компания занимает ведущие позиции на рынке недвижимости Северного Кипра, обратитесь к нам и мы подберем объект под ваши цели!