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North Symbol

Турецкая Республика Северного Кипра, Кирения
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
northsymbol.com/
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Об агентстве

Мы опытные участники рынка недвижимости Северного Кипра уже более 9 лет, наш опыт пребывания на острове превышает 15 лет. Мы видели как страна развивалась и продолжает развиваться, делая огромные шаги вперед. Когда вы выбираете нас в качестве партнера и консультанта по недвижимости, вы выбираете опыт, которым мы с удовольстивем поделимся с вами!

В первую очередь мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами - будь то гости или резиденты Северного Кипра! Будьте уверены, что мы окажем вам помощь как в приобретении недвижимости по лучшим ценам, так и в полном сопровождении на протяжении вашего пребывания на острове.

Услуги

Мы обеспечиваем весь цикл продажи и управления недвижимостью с целью получения максимальной прибыли для наших инвесторов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ:

- Покупка, продажа аренда
- Жилая и коммерческая недвижимость
- Различные операции с земельными участками
- Юридические вопросы

ПОМОЩЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОКУПКИ:

- Подбор объекта
- Помощь по всем финансовым вопросам (открытие счета, перестановка денег, вывод криптовалюты)
- Полное сопровождение сделки лицензированным адвокатом 

 ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС:

- Регистрация договора купли-продажи
- Помощь в принятии объекта недвижимости от застройщика
- Управление вашей недвижимостью
- Помощь в активации коммунальных услуг

ПОМОЩЬ В РЕЛОКАЦИИ:

- Оформление ВНЖ
- Оформление местных водительских прав
- Помощь в поступлении и выборе образовательного учреждения

 

Наша компания занимает ведущие позиции на рынке недвижимости Северного Кипра, обратитесь к нам и мы подберем объект под ваши цели!

 

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:10
(UTC+3:00, Europe/Chisinau)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 13:00
Воскресенье
Выходной
Наши агенты на Северном Кипре
Светлана Бубнова
Светлана Бубнова
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