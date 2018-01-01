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Lilium Park

Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2026
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Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра

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Lilium Park
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Супермаркеты - 50 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 56m2 1+1 -8 0 m2 2+1 - 136m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. Блок А: 2018 г. Блок E: июнь 2022 г. Блок C: В ближайшее время ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая автостоянка Открытый бассейн Крытый бассейн Детская игровая площадка и парк Детский сад Зона барбекю Йога и пилатес Массажный кабинет Тренажерный зал Джакузи Бар Тренажерный зал Рынок Кальянное кафе Спа и турецкая баня Крытая и открытая автостоянка Стойка регистрации 7/24 Прокат автомобилей Трансфер на пляж Еженедельные услуги по уборке Детские игровые площадки Мини-зоопарк Круглосуточное видеонаблюдение и охрана Коммерческие помещения Пожарные выходы на каждом этаже   О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.   Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
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