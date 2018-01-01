Lilium Park

ID: CP-623
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич
- Расстояние до моря - 100 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Восточно-Средиземноморский университет - 15 км
- Супермаркеты - 50 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 56m2
1+1 -8 0 m2
2+1 - 136m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2025 г.
Блок А: 2018 г.
Блок E: июнь 2022 г.
Блок C: В ближайшее время
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Крытая автостоянка
Открытый бассейн
Крытый бассейн
Детская игровая площадка и парк
Детский сад
Зона барбекю
Йога и пилатес
Массажный кабинет
Тренажерный зал
Джакузи
Бар
Тренажерный зал
Рынок
Кальянное кафе
Спа и турецкая баня
Крытая и открытая автостоянка
Стойка регистрации 7/24
Прокат автомобилей
Трансфер на пляж
Еженедельные услуги по уборке
Детские игровые площадки
Мини-зоопарк
Круглосуточное видеонаблюдение и охрана
Коммерческие помещения
Пожарные выходы на каждом этаже
О Кипре/Искеле Лонг Бич
В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.