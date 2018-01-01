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Ultramarine

Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€141,126
;
5
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Год сдачи
2025
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Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра

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Ultramarine
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€141,126
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3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Niltors Estate
Океанский край: изысканный прибрежный рай непревзойденной роскоши  Где непревзойденное качество встречает непревзойденную элегантность   Побалуйте себя непревзойденным опытом роскошной жизни, поскольку крупнейшая строительная компания на Северном Кипре представляет свой новый престижный проект.  Этот изысканный курорт, расположенный на возвышенности, предлагает захватывающий дух, непрерывный вид на безграничное море со всех уголков, создавая очаровательную атмосферу, которая очаровывает чувства. Продуманно разработанный для различных предпочтений, отель представляет впечатляющий ассортимент безупречно созданных домов, включая стильные студии, изысканные апартаменты с 1 и 2 спальнями, модные лофты с 1 и 2 спальнями, и великие виллы с 3 и 4 спальнями. Благодаря безпроблемному процессу покупки потенциальные покупатели могут получить желаемое место жительства, зарезервировав его на один месяц с небольшой комиссией, за которой следует 30% первоначального взноса. Оставшийся остаток можно удобно оплачивать в рассрочку каждые четыре месяца до запланированной доставки в 2026 году. Приготовьтесь отправиться в путешествие непревзойденной элегантности и изысканности, где безмятежный прибрежный образ жизни сочетается с бескомпромиссным качеством и безупречным дизайном. Испытайте воплощение прибрежной жизни во всей красе, где каждый день становится свидетельством необычайных радостей роскошной жизни на море. Эта исключительная резиденция расположена в самом сердце острова, удобно на равном расстоянии от аэропорта и оживленных близлежащих городов, до которых можно добраться за 30 минут езды. Предоставляя непревзойденный жизненный опыт, отель демонстрирует множество первоклассных удобств и удобств на месте. От сверкающего бассейна и очаровательного пейзажного бассейна до омолаживающего спа-салона, а также восхитительного ресторана, кафе и широкого спектра развлекательных мероприятий, каждый аспект роскошной жизни легко обслуживается. Погрузитесь в мир изысканного комфорта и удовольствия, где удобство и отдых сходятся в этом прибрежном раю.
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Сдача в: 2025
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€368,630
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и информацию для успешной сделки.  Комфортабельные, просторные виллы с учетом потребностей клиента. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 72 месяца. Каждая вилла на 4 хозяина. Есть виллы с двумя и тремя спальнями. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем.      
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