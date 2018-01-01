MEDITERRA BAY

Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

от €787,923

324–390 м² 2

Сдача в: 2024

ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 60 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 377 м2 - 379 м2 5+1 - 442 м2 - 689 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАССЕЙНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Гирне: Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.