  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. MEDITERRA BAY

MEDITERRA BAY

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€214,788
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€115,693
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€268,000
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Турецкая Республика Северного Кипра
от
€139,400
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€159,110
Жилой квартал Del Mar
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
Вы просматриваете
MEDITERRA BAY
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€214,788
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rosedale Villa
Жилой квартал Rosedale Villa
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€360,274
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€787,923
Площадь 324–390 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 60 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 377 м2 - 379 м2 5+1 - 442 м2 - 689 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАССЕЙНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне: Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти