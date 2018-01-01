MEDITERRA BAY

ID: CP-662
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе
- Расстояние до моря 50 м
- Расстояние до Лефкоша - 130 км
- Аэропорт Эрджан - 60 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 377 м2 - 379 м2
5+1 - 442 м2 - 689 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
БАССЕЙНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ
ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Гирне:
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.