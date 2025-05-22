  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Жилой комплекс Aquamarine Nuance

Жилой комплекс Aquamarine Nuance

Аканту, Северный Кипр
от
$135,104
BTC
1.6070348
ETH
84.2315660
USDT
133 575.2018152
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26655
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Aquamarine Nuance предлагает роскошную и захватывающую дух жизнь. 

Расположенный в лучшем прибрежном районе, комплекс может похвастаться потрясающими видами на кристально чистые воды моря, создавая спокойную и бесмятежную атмосферу для своих жителей. 

Aquamarine Nuance может похвастаться целым рядом удобств и услуг, призванных улучшить общее впечатление от проживания:

  • Прогулочная дорожка
  • Тренажерный зал на открытом воздухе
  • Ресторан
  • Бар у бассейна
  • Ресторан быстрого питания
  • Кафе с мороженым
  • Сад для медитации
  • Спа-центр
  • Крытая и открытая игровая площадка
  • Аква-бассейн

Aquamarine Nuance - это целый ряд жилых объектов, спроектированных с идеальным сочетанием современной эстетики и функциональности. Архитектура и дизайн интерьеров отражают элегантность и изысканность проекта. Просторные балконы и большие окна позволяют жильцам в полной мере насладиться живописными видами на море из любого уголка своего дома. 

ВСЕГО 106 ЕДИНИЦ:

  • 34 единицы квартир-студий
  • 36 единиц квартир 1+1
  • 36 единиц квартир 2+1

На территории комплекса есть инфинити бассейны, в том числе детский бассейн, где можно отдохнуть и восстановить силы, любуясь потрясающими видами на море. 

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Лапитос, Северный Кипр
от
$171,488
Жилой квартал IDYLL Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$392,563
Жилой квартал Waterside
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,921
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Жилой квартал High Tower 2
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$170,983
Вы просматриваете
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Аканту, Северный Кипр
от
$135,104
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
ID ПРОЕКТА: CP-817 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -1000M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 39 м² - 67,00…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Мелунта, Северный Кипр
от
$244,172
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID: CP-717 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 72 m2 2+1 - GR Dublex 101 м2  2+1 Пентхаус - 142 м2 - 158 м2 3+1 - 165 m2  ДОСТУПНЫЕ Т…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой комплекс Караоланолу
Жилой комплекс Караоланолу
Тумву, Северный Кипр
от
$75,486
Небольшой уютный комплекс апартаментов расположен в пригороде Кирении – Караоланолу. Это двухэтажный проект, состоящий из 32 квартир с одной спальней и общим бассейном. Караоланолу – развитый район Кирении, здесь есть вся необходимая инфраструктура: аптеки, магазины, банки, отели с казино…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации