Жилой комплекс Aquamarine Nuance

Aquamarine Nuance предлагает роскошную и захватывающую дух жизнь.

Расположенный в лучшем прибрежном районе, комплекс может похвастаться потрясающими видами на кристально чистые воды моря, создавая спокойную и бесмятежную атмосферу для своих жителей.

Aquamarine Nuance может похвастаться целым рядом удобств и услуг, призванных улучшить общее впечатление от проживания:

Прогулочная дорожка

Тренажерный зал на открытом воздухе

Ресторан

Бар у бассейна

Ресторан быстрого питания

Кафе с мороженым

Сад для медитации

Спа-центр

Крытая и открытая игровая площадка

Аква-бассейн

Aquamarine Nuance - это целый ряд жилых объектов, спроектированных с идеальным сочетанием современной эстетики и функциональности. Архитектура и дизайн интерьеров отражают элегантность и изысканность проекта. Просторные балконы и большие окна позволяют жильцам в полной мере насладиться живописными видами на море из любого уголка своего дома.

ВСЕГО 106 ЕДИНИЦ:

34 единицы квартир-студий

36 единиц квартир 1+1

36 единиц квартир 2+1

На территории комплекса есть инфинити бассейны, в том числе детский бассейн, где можно отдохнуть и восстановить силы, любуясь потрясающими видами на море.