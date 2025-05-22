Жилой комплекс Aquamarine Nuance

Aquamarine Nuance предлагает роскошную и захватывающую дух жизнь.
Расположенный в лучшем прибрежном районе, комплекс может похвастаться потрясающими видами на кристально чистые воды моря, создавая спокойную и бесмятежную атмосферу для своих жителей.
Aquamarine Nuance может похвастаться целым рядом удобств и услуг, призванных улучшить общее впечатление от проживания:
Aquamarine Nuance - это целый ряд жилых объектов, спроектированных с идеальным сочетанием современной эстетики и функциональности. Архитектура и дизайн интерьеров отражают элегантность и изысканность проекта. Просторные балконы и большие окна позволяют жильцам в полной мере насладиться живописными видами на море из любого уголка своего дома.
ВСЕГО 106 ЕДИНИЦ:
На территории комплекса есть инфинити бассейны, в том числе детский бассейн, где можно отдохнуть и восстановить силы, любуясь потрясающими видами на море.