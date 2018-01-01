Aqua View Bungavillas

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

от €121,719

Сдача в: 2026

Platinum был разработан для обеспечения идеального баланса стиля и комфорта в каждой квартире, предлагая жилые пространства подходящие для любого вкуса, с опциями студии, 1+1, 2+1 и 3+1, а также типами квартир с садом на первом этаже и крышей-дуплексом. Три переплетенных двора придают проекту уникальную атмосферу, создавая привилегированный и спокойный опыт жизни, в то время как великолепный ландшафт проекта, большие общественные бассейны, торговая улица, рестораны, крытый бассейн, СПА, фитнес-центр, пикниковая зона, теннисные и баскетбольные корты обеспечивают обширную социальную жилую зону. Расположенный всего в 600 метрах от побережья Средиземного моря, Platinum предлагает легкий доступ к самым красивым пляжам региона. Platinum имеет стратегическое и превосходное местоположение с точки зрения транспорта на Северном Кипре. Наш проект находится в 50 км от аэропорта Эрджан и всего в 80 км от аэропорта Ларнака, обеспечивая быстрый и удобный доступ для ваших международных путешествий. Один из самых популярных и красивых пляжей региона, Long Beach, находится всего в 10 км от проекта, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться морем и солнцем. Platinum расположен в 15 км от туристического района Бафра, обеспечивая легкий доступ к отелям, ресторанам и развлекательным заведениям. Более того, Karpaz Gate Marina, которая находится в 40 км, является идеальным местом для любителей яхтинга и моря. Наш проект находится всего в 3 км от рыбацкой гавани Богаз и в 2 км от общественного пляжа Богаз, предлагая уникальные возможности наслаждаться природой и морем. Местоположение Platinum обеспечивает идеальный баланс для отдыха, жизни и инвестиционных возможностей. Жители Platinum могут наслаждаться миром и комфортом круглый год в одном из самых престижных проектов региона, в то время как инвесторы могут использовать возможность инвестировать в роскошный проект в одном из самых популярных мест Средиземноморья и иметь высокий потенциал с точки зрения инвестиционной отдачи. Дизайн Platinum представляет собой вершину современной жизни. Поселившись в Platinum, воспользуйтесь возможностью стать частью райского уголка на Северном Кипре. Platinum - это не просто жилое пространство, но и инвестиционная возможность вашей мечты. С Platinum мы предлагаем престижный и привилегированный образ жизни, который повышает ваше качество жизни. Вы приглашены на этот особенный проект, который добавит ценность вашей жизни. Инфраструктура: несколько бассейнов; ресторан; супермаркет; игровые детские площадки; спортивные площадки; хамам,сауна; СПА, салон красоты; ресепшен; зоны отдыха на природе и т.д. Даты сдачи: C1– C8 ; D1 -D4 и B3 - декабрь 2025 г. A9 – A15 - май 2026 г. A1- A8 и B1 – B2 - Будут озвучены позже План оплаты: Депозит 5000 фунтов 35% – первый взнос при подписании договора 45% - в рассрочку до передачи ключей (дек.2025 г., май 2026 г.) 20% - после передачи ключей в рассрочку на 12 мес.