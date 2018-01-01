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Aqua View Bungavillas

Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€860,527
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
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Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра

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Aqua View Bungavillas
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€860,527
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Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€584,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и виллы. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше. Резиденция располагает открытым бассейном с песчаным пляжем, крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - март 2024 года. Оплата 40% - первоначальный взнос 60% - рассрочка без процентов на 48 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 350 метрах от моря, в пешей доступности от школ и детских садов.
Жилой комплекс Platinum
Жилой комплекс Platinum
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€121,719
Сдача в: 2026
Platinum был разработан для обеспечения идеального баланса стиля и комфорта в каждой квартире, предлагая жилые пространства подходящие для любого вкуса, с опциями студии, 1+1, 2+1 и 3+1, а также типами квартир с садом на первом этаже и крышей-дуплексом. Три переплетенных двора придают проекту уникальную атмосферу, создавая привилегированный и спокойный опыт жизни, в то время как великолепный ландшафт проекта, большие общественные бассейны, торговая улица, рестораны, крытый бассейн, СПА, фитнес-центр, пикниковая зона, теннисные и баскетбольные корты обеспечивают обширную социальную жилую зону. Расположенный всего в 600 метрах от побережья Средиземного моря, Platinum предлагает легкий доступ к самым красивым пляжам региона. Platinum имеет стратегическое и превосходное местоположение с точки зрения транспорта на Северном Кипре. Наш проект находится в 50 км от аэропорта Эрджан и всего в 80 км от аэропорта Ларнака, обеспечивая быстрый и удобный доступ для ваших международных путешествий. Один из самых популярных и красивых пляжей региона, Long Beach, находится всего в 10 км от проекта, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться морем и солнцем. Platinum расположен в 15 км от туристического района Бафра, обеспечивая легкий доступ к отелям, ресторанам и развлекательным заведениям. Более того, Karpaz Gate Marina, которая находится в 40 км, является идеальным местом для любителей яхтинга и моря. Наш проект находится всего в 3 км от рыбацкой гавани Богаз и в 2 км от общественного пляжа Богаз, предлагая уникальные возможности наслаждаться природой и морем. Местоположение Platinum обеспечивает идеальный баланс для отдыха, жизни и инвестиционных возможностей. Жители Platinum могут наслаждаться миром и комфортом круглый год в одном из самых престижных проектов региона, в то время как инвесторы могут использовать возможность инвестировать в роскошный проект в одном из самых популярных мест Средиземноморья и иметь высокий потенциал с точки зрения инвестиционной отдачи. Дизайн Platinum представляет собой вершину современной жизни. Поселившись в Platinum, воспользуйтесь возможностью стать частью райского уголка на Северном Кипре. Platinum - это не просто жилое пространство, но и инвестиционная возможность вашей мечты. С Platinum мы предлагаем престижный и привилегированный образ жизни, который повышает ваше качество жизни. Вы приглашены на этот особенный проект, который добавит ценность вашей жизни. Инфраструктура:    несколько бассейнов; ресторан; супермаркет; игровые детские площадки; спортивные площадки; хамам,сауна; СПА, салон красоты; ресепшен; зоны отдыха на природе и т.д. Даты сдачи: C1– C8 ; D1 -D4 и B3 - декабрь 2025 г. A9 – A15 -  май 2026 г. A1- A8  и  B1 – B2 - Будут озвучены позже  План оплаты: Депозит 5000 фунтов 35% – первый взнос при подписании договора 45% - в рассрочку до передачи ключей (дек.2025 г., май 2026 г.) 20% - после передачи ключей в рассрочку на 12 мес.    
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