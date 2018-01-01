  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Stilos Villa 2

Stilos Villa 2

Стиллой, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€286,842
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Местонахождение новостройки
Стиллой, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Auralux
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
Жилой квартал Olive Trees Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€200,790
Жилой квартал Crown Park
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€113,590
Жилой квартал Park Avenue
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€275,311
Жилой квартал Dream Homes 4 You
Лимния, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€344,211
Вы просматриваете
Stilos Villa 2
Стиллой, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€286,842
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Neo Residence
Жилой квартал Neo Residence
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€171,991
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Eden Garden
Жилой квартал Eden Garden
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€113,016
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€600,000
Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Realting.com
Перейти