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Вилла RICHMOND PARK

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$830,158
;
24
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ID: 26706
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Проект Richmond Park – это роскошная коллекция бутиковых вилл, в основе которой лежат принципы приватности и эксклюзивности. Виллы, спроектированные в средиземноморском стиле, расположены так, что ни одна из них не выходит окнами на другую. Расположенные в районе Йенибогазичи / Фамагуста, в 1000 метрах от песчаных пляжей, эти виллы обеспечивают прекрасные виды, открытые, просторные помещения и будут оборудованы первоклассными удобствами для вашего комфорта.

Проект Richmond Park расположен в районе ЙениБогазичи, в нескольких минутах ходьбы от песчаных пляжей, всего в 3 минутах от исторического античного города Саламис и в 5 минутах от города Фамагуста. Это идеальное место для тех, кто хочет иметь все услуги под рукой и в то же время наслаждаться уединением и спокойствием. Существует три различных типа вилл и всего 10 единиц роскошных вилл, состоящих из 4 и 3 спален. И один блок двухэтажных апартаментов, состоящий из 6 единиц роскошных квартир 1+1 и 2+1.

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

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Вилла RICHMOND PARK
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$830,158
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