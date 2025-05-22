Вилла RICHMOND PARK

Проект Richmond Park – это роскошная коллекция бутиковых вилл, в основе которой лежат принципы приватности и эксклюзивности. Виллы, спроектированные в средиземноморском стиле, расположены так, что ни одна из них не выходит окнами на другую. Расположенные в районе Йенибогазичи / Фамагуста, в 1000 метрах от песчаных пляжей, эти виллы обеспечивают прекрасные виды, открытые, просторные помещения и будут оборудованы первоклассными удобствами для вашего комфорта.

Проект Richmond Park расположен в районе ЙениБогазичи, в нескольких минутах ходьбы от песчаных пляжей, всего в 3 минутах от исторического античного города Саламис и в 5 минутах от города Фамагуста. Это идеальное место для тех, кто хочет иметь все услуги под рукой и в то же время наслаждаться уединением и спокойствием. Существует три различных типа вилл и всего 10 единиц роскошных вилл, состоящих из 4 и 3 спален. И один блок двухэтажных апартаментов, состоящий из 6 единиц роскошных квартир 1+1 и 2+1.