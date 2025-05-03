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GP real estate

Северный Кипр, район Фамагуста
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:57
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
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1 агентство
Новостройки
Смотреть все 189 новостроек
Жилой квартал Courtyard Platinum
Жилой квартал Courtyard Platinum
Айос Илиас, Северный Кипр
от
$200,113
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Аканту, Северный Кипр
от
$481,221
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$549,677
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$215,311
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Аканту, Северный Кипр
от
$468,556
Агентство
GP real estate
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