Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €186,302

75 м² 1

Сдача в: 2023

ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Детская игровая площадка Сад на крыше Зоны для барбекю Бар и кафе Вид на море и горы Современные кухонные шкафы Soft Touch Центральное спутниковое телевидение Условия оплаты: Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.