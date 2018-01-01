ID: CP-642
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 - 135m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Крытый плавательный бассейн
Детский бассейн
Пространство для проведения мероприятий
Пилатес, йога и т.д.
Раздевалки
Лобби
Комната отдыха
Массажные кабинеты
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
ID ПРОЕКТА:
CP-806
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт
Расстояние до моря -150 м
Расстояние до Лефкоша - 8 км
Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP
1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА
ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ
ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ
ТЕНИС КОРДУ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА
ПЛЯЖ
ЯХТЕННЫЙ ПОРТ
ЗОНА БАРБЕКЮ
МИНИ-РЫНОК
КАРОКЕ-БАР
РЕСТОРАН
ФИТНЕС
ХАМАМ
САУНА
ЙОГА-САЛОН
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЭЛЕВАТОР
ГЕНЕРАТОР
КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ
АКОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
ID: CP-628
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич
- Расстояние до моря -350 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 75 m²
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Общий плавательный бассейн
Детская игровая площадка
Сад на крыше
Зоны для барбекю
Бар и кафе
Вид на море и горы
Современные кухонные шкафы Soft Touch
Центральное спутниковое телевидение
Условия оплаты:
Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
О Кипре/Искеле Лонг Бич
В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.