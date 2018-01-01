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Auralux

Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
;
5
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2026
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Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра

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Auralux
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
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€309,618
Площадь 135 м²
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Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-642 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 135m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Крытый плавательный бассейн Детский бассейн Пространство для проведения мероприятий Пилатес, йога и т.д. Раздевалки Лобби Комната отдыха Массажные кабинеты Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Площадь 40 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт Расстояние до моря -150 м  Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP 1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ ТЕНИС КОРДУ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА ПЛЯЖ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ ЗОНА БАРБЕКЮ МИНИ-РЫНОК КАРОКЕ-БАР РЕСТОРАН ФИТНЕС  ХАМАМ САУНА ЙОГА-САЛОН ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛЕВАТОР ГЕНЕРАТОР КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ  Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
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€186,302
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Детская игровая площадка Сад на крыше Зоны для барбекю Бар и кафе Вид на море и горы Современные кухонные шкафы Soft Touch Центральное спутниковое телевидение Условия оплаты: Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
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