Justreal

Россия, Москва
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
justreal.ru/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Justreal - это ведущее агентство недвижимости с офисом в Москве и Дубае, и сотрудниками компании в Португалии, Испании, Франции, Греции, Италии, на Кипре и в других странах Европы и Азии.

Мы помогаем клиентам подобрать и приобрести объекты недвижимости за рубежом для отдыха, жизни и выгодных инвестиций. Оказываем услуги полного цикла в сфере покупки зарубежной недвижимости: от подбора объектов до получения ВНЖ и гражданства.

Мы уверены в том, что мы лучшие! Justreal — команда профессионалов. Мы стремимся стать надежными партнерами для наших клиентов и нацелены на взаимовыгодное сотрудничество, которое полностью удовлетворит самые изысканные запросы. Если вам нужна профессиональная консультация по вопросам недвижимости, свяжитесь с нами. Мы ответим на любые вопросы.

Услуги
  • персональный подбор объектов недвижимости за рубежом,
  • консультации по покупке недвижимости за рубежом и инвестиционный консалтинг,
  • юридическая помощь и организации сделки «под ключ»,
  • решение сопутствующих вопросов: переводы и оформление документов, экспертиза объектов и др.
  • налоговое планирование и налоговая оптимизация, 
  • привлечение банковского кредитования за рубежом,
  • оформление ВНЖ и гражданства,
  • управление объектами недвижимости и постпродажный сервис.
Новостройки
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Варианты отделки С отделкой
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Северный Кипр
от
$98,940
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 41–127 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
110,010
Таунхаус
127.0
304,386
Квартиры
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Продается по плану: этот современный апартамент с двумя спальнями и двумя ванными комнатами …
$421,621
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает разнообразн…
$405,179
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/5
Продаётся современная квартира, находящаяся на стадии строительства в Муттайяке, с комфортно…
$716,404
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Расположенный в оживленном городе Бенидорм, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает выбо…
$939,546
Дома
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor
Количество спален 3
Площадь 319 м²
Расположенные в очаровательном городе Ориуэла, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегиро…
$1,40 млн
Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Расположенный в очаровательном городе Эстепона, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает …
$651,810
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Расположенное в очаровательном городе Торревьеха, это эксклюзивное сообщество предлагает 13 …
$382,865
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха
Количество спален 2
Площадь 163 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает разнообразн…
$348,806
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 2 000 м² в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Коммерческое помещение 2 000 м²
Оспиталет-де-Льобрегат
Площадь 2 000 м²
Отель «под ключ» — 44 номера в Оспиталет-де-ЛьобрегатОбщая площадь: около 2000 м²Лицензия: в…
$9,28 млн
Коммерческое помещение 3 092 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 3 092 м²
Льорет-де-Мар
Площадь 3 092 м²
Инвестиционная возможность на побережье Коста-БраваОтель расположен в самом сердце Льорет-де…
$5,75 млн
Коммерческое помещение 685 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 685 м²
Барселона
Площадь 685 м²
Здание в аренде в районе Сантс Монжуик на торговой улице с большой проходимостью в городе Ба…
$2,58 млн
Коммерческое помещение 38 м² в ОАЭ
Коммерческое помещение 38 м²
ОАЭ
Площадь 38 м²
Этаж 18
Великолепный Carson Towers, разработанный Damac Properties, состоит из трех жилых башен по 3…
$196,167
Земельные участки
Участок земли в Португалия
Участок земли
Португалия
Земельный участок общей площадью 5900м2 в жилом районе в Pousadela, Nogueira da Regedoura.Ра…
$273,049
Участок земли в Хорватия
Участок земли
Хорватия
Согласно технической структуре, комплекс Спортивно-туристического центра в Личко-Лешче будет…
$1,16 млн
Участок земли в Агия Мариноуда, Кипр
Участок земли
Агия Мариноуда
Для продажи этот впечатляющий участок площадью 3377 м2 в желаемом районе Айя-Мариноуда. Изве…
$603,613
Участок земли в Португалия
Участок земли
Португалия
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 500KГородской участок площадью 7000 кв.м, расположенный в тихом и …
$1,74 млн
Наши агенты в России
Just Real
Just Real
55 814 объектов
Юлия Панютина
Юлия Панютина
