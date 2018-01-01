Emtan Reflection

Расположен в поселке Эсентепе, Кирения.
Общая площадь проекта: 85.000м2
Это современный жилой комплекс, предлагающий апартаменты и смежные виллы.
Расположенный всего в 100 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих видов на
Средиземное море и горы. Идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.
Климат типичный для средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима.
26 км езды от Кирении, от центра города
7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре
46 км езды до аэропорта Эрджан
32 км езды до гор Бешпармак
55 км езды до Фамагусты, древнего города
5 км езды до пляжа Тертл Бэй
56 км езды от Лефкоши, столицы
2.5 км езды от поселка Эсентепе
Инфраструктура комплекса:
Тренажерный Зал / Спортивная Площадка
Крытый и Открытые Бассейны
Детская Площадка
Теннисный Корт
Велосипедная Дорожка
Ресторан
Супермаркет
Зоны Барбекю
Пляжный Бар
Мини-Гольф
Сауна
План платежей:
Первый взнос - 30%
Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев
ID: CP-723
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -170M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 Пентхаус - 170 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
БАРБЕКЮ
Система безопасности здания
Пожарный извещатель
Инфраструктура кондиционирования
Тепло- и звукоизоляция
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.