  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Emtan Reflection

Emtan Reflection

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€289,711
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Sunny Hill
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€154,895
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€119,192
Многоквартирный жилой дом Шикарные 2-комнатные апартаменты Кипр/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€146,139
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанка
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€109,604
Жилой квартал Vista Life
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€240,948
Вы просматриваете
Emtan Reflection
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€289,711
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€140,752
Сдача в: 2023
Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеальное место для  спокойной жизни или просто для отдыха.  Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. 26 км езды от Кирении, от центра города 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре 46 км езды до аэропорта Эрджан 32 км езды до гор Бешпармак 55 км езды до Фамагусты, древнего  города 5 км езды  до пляжа Тертл Бэй 56 км езды от Лефкоши, столицы 2.5 км езды от поселка Эсентепе Инфраструктура комплекса:  Тренажерный Зал / Спортивная Площадка Крытый и Открытые Бассейны Детская Площадка Теннисный Корт Велосипедная Дорожка Ресторан Супермаркет Зоны Барбекю Пляжный Бар Мини-Гольф Сауна План платежей: Первый взнос - 30%  Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев  
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€164,725
Площадь 50–170 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 Пентхаус - 170 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАРБЕКЮ Система безопасности здания Пожарный извещатель Инфраструктура кондиционирования Тепло- и звукоизоляция Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€153,748
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти