Hawaii Homes

ID: CP-661
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 130 км
- Аэропорт Эрджан - 140 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Пентхаус - 82 м2
1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 299 m2
4+1 - 347 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ
ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
ДЕТСКАЯ ЗОНА
КАФЕ-БАР
СПА
РЕСТОРАН
ПАДЕЛЬ ТЕНИС
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
ПЛЯЖ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА
ЛАГУНА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Гирне :
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.