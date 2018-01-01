Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

от €161,530

Сдача в: 2023

ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив, расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря! Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом - это настоящее украшение Северного Кипра. Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования. Инфраструктура комплекса: аквапарк (площадью 400м2) бассейны нескольких видов водные виды спорта, включая хранилище для инвентаря детский клуб спортивные зоны,фитнес центр как для групповых занятий так и для инд - ных расслабляющий СПА детский Аква Клуб рестораны, бары, супермаркеты и т.д. Преимущества комплекса: гибкий план платежей Первоначальный взнос на стройку 30% и на построенный 50% на все виды жилья Срок рассрочки на готовое 24мес., на стройку до 72 мес. гарантированная аренда 8% годовых до 3х лет на отдельные виды жилья. стандартный пакет комплектации квартиры. пакет по дизайнерской отделке за дополнительную плату. Комплекс предлагает следующие апартаменты: Студия два вида планировок. С-2: салон + ниша, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. R-3 без ниши. 1+1 три вида планировок. Входит: салон, 1 спальня, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. 2+2 три вида планировок. Входит: салон, 2 спальни, роскошная кухня, 2 ванных комнат,2 санузла, окна с двойным остеклением,терраса. План оплаты на готовое жилье: 50% - первоначальный взнос 50% - беспроцентная рассрочка на 24 месяцев План оплаты на строящееся жилье: 30% - первоначальный взнос 70% - беспроцентная рассрочка на срок до 80 месяцев в зависимости от срока готовности и вида жилья.