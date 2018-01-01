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Orchard

Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€516,316
;
5
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2024
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Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра

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Orchard
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€516,316
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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€161,530
Сдача в: 2023
ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив, расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря! Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты  с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом - это настоящее украшение Северного Кипра. Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования. Инфраструктура комплекса: аквапарк (площадью 400м2) бассейны нескольких видов водные виды спорта, включая хранилище для инвентаря детский клуб спортивные зоны,фитнес центр как для групповых занятий так и для инд - ных расслабляющий СПА детский  Аква Клуб рестораны, бары, супермаркеты и т.д. Преимущества комплекса: гибкий план платежей  Первоначальный взнос на стройку 30% и на построенный 50% на все виды жилья Срок рассрочки на готовое 24мес., на стройку до 72 мес. гарантированная аренда 8% годовых до 3х лет на отдельные виды жилья. стандартный пакет комплектации квартиры. пакет по дизайнерской отделке за дополнительную плату.   Комплекс предлагает следующие апартаменты: Студия два вида планировок. С-2: салон + ниша, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. R-3 без ниши. 1+1 три вида планировок. Входит: салон, 1 спальня, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. 2+2 три  вида планировок. Входит: салон, 2 спальни, роскошная кухня, 2 ванных комнат,2 санузла, окна с двойным остеклением,терраса.   План оплаты на готовое жилье: 50% - первоначальный взнос 50% - беспроцентная рассрочка на 24 месяцев   План оплаты на строящееся жилье: 30% - первоначальный взнос 70% - беспроцентная рассрочка на срок до 80 месяцев в зависимости от срока готовности и вида жилья.  
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€140,083
Площадь 45–92 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация:  Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа Подогрев полов в ванных комнатах Напольная керамика (2 варианта) Ламинат в спальне (по желанию) Противопожарный спринклер Скоростные лифты В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона Панорамное остекление Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении) Условия оплаты:  первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца. первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей,  + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.
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