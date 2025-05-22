Жилой комплекс Habitat

Площадь комплекса - 220 000 м2, 35% из которых под застройку.
Комплекс расположен между морем на севере и горами на юге. Прекрасный вид! 🌊🏡⛰️
Доступна вся близлежащая инфраструктура:
Между пляжами и комплексами застройщика ходят 2 рейсовых автобуса 🚌
Цены стартуют от 115 000£ 💷
На Ваш выбор: студии, 1+1, 2+1, 3+1 и бунгало с бассейном 🏡
План оплаты:
Ключи в декабре 2027 года 🔑
Всем покупателям предоставляется 5-14 дней бесплатного проживания в 2025, 2026 и 2027 годах.
Есть управляющая компания (70%/30%)
Также действуетАКЦИЯ! 🎁 При приобретении недвижимости в этом комплексе вам от нас в подарок предоставляются: