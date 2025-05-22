Жилой комплекс Habitat

Площадь комплекса - 220 000 м2, 35% из которых под застройку.

Комплекс расположен между морем на севере и горами на юге. Прекрасный вид! 🌊🏡⛰️

Доступна вся близлежащая инфраструктура:

школа,

больница,

супермаркет,

фермерский базар,

банки,

салон красоты,

кофейня,

барбер шоп,

коворкинг,

крытые и открытие площадки для детей,

5 больших открытых бассейнов,

5 крытых бассейнов,

СПА, сауна, хамам,

фитнес-залы

песчаный пляж с клубом,

ресторан

Между пляжами и комплексами застройщика ходят 2 рейсовых автобуса 🚌

Цены стартуют от 115 000£ 💷

На Ваш выбор: студии, 1+1, 2+1, 3+1 и бунгало с бассейном 🏡

План оплаты:

35% первоначальный взнос,

65% в рассрочку на 36 месяцев

Ключи в декабре 2027 года 🔑

Всем покупателям предоставляется 5-14 дней бесплатного проживания в 2025, 2026 и 2027 годах.

Есть управляющая компания (70%/30%)

Также действуетАКЦИЯ! 🎁 При приобретении недвижимости в этом комплексе вам от нас в подарок предоставляются: