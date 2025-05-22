  1. Realting.com
Жилой комплекс Habitat

Аканту, Северный Кипр
от
$156,091
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 27961
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Площадь комплекса  - 220 000 м2, 35% из которых под застройку.

Комплекс расположен между морем на севере и горами на юге. Прекрасный вид! 🌊🏡⛰️

Доступна вся близлежащая инфраструктура:

  • школа,
  • больница,
  • супермаркет,
  • фермерский базар,
  • банки,
  • салон красоты,
  • кофейня, 
  • барбер шоп,
  • коворкинг,
  • крытые и открытие площадки для детей,
  • 5 больших открытых бассейнов,
  • 5 крытых бассейнов,
  • СПА, сауна, хамам,
  • фитнес-залы
  • песчаный пляж с клубом,
  • ресторан

Между пляжами и комплексами застройщика ходят 2 рейсовых автобуса 🚌

Цены стартуют от 115 000£ 💷

На Ваш выбор: студии, 1+1, 2+1, 3+1 и бунгало с бассейном 🏡

План оплаты:

  • 35% первоначальный взнос,
  • 65% в рассрочку на 36 месяцев

Ключи в декабре 2027 года 🔑

Всем покупателям предоставляется 5-14 дней бесплатного проживания в 2025, 2026 и 2027 годах.

Есть управляющая компания (70%/30%)

Также действуетАКЦИЯ! 🎁 При приобретении недвижимости в этом комплексе вам от нас в подарок предоставляются:

  • услуги адвоката,
  • гербовый сбор,
  • титул,
  • НДС,
  • заявление в министерство.

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

