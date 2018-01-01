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Cove Garden Phase 2

Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра

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Cove Garden Phase 2
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
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€448,418
Площадь 80–90 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2 2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2 3+1 Пентхаус - 115 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ОСОБЕННОСТИ: Уникальное расположение на берегу моря Захватывающие виды на море и горы Гибкий план оплаты Тепло- и звукоизоляция Полы с подогревом в ванных комнатах Широкий выбор кухонных столешниц и шкафов Богатый выбор плитки Приватное внешнее пространство Пергола на террасе на крыше Встроенное барбекю Круглосуточное обслуживание территории Ресторан и бар у бассейна Фитнес и спа-центр Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
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Площадь 70 м²
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Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-700 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 70 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая парковка Зеленая зона перед зданием Лифт на 8 человек Система безопасности с видеокамерой Современный дизайн интерьера Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Площадь 90 м²
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Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-627 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200 м. -Аэропорт Ларнаки - 60 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 90m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 12.2024 ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Бар-бассейн Кафе-бар Зеленая зона Крытый объект Крытый бассейн Спа Турецкая баня Фитнес Сауна Паровая комната Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Ени Богазичи Фамагуста - развитый город на острове Кипр с 4 международными университетами и широкими песчаными пляжами. Район Ени Богазичи носит звание тихого города. Ени Богазичи - это место, где вы можете удовлетворить свои повседневные потребности, такие как множество банкоматов, рынков, аптек, зеленщиков, но при этом он находится на небольшом расстоянии от центра Фамагусты.
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