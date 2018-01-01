Cove Garden Phase 2

Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра

от €448,418

80–90 м² 2

Сдача в: 2026

ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2 2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2 3+1 Пентхаус - 115 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ОСОБЕННОСТИ: Уникальное расположение на берегу моря Захватывающие виды на море и горы Гибкий план оплаты Тепло- и звукоизоляция Полы с подогревом в ванных комнатах Широкий выбор кухонных столешниц и шкафов Богатый выбор плитки Приватное внешнее пространство Пергола на террасе на крыше Встроенное барбекю Круглосуточное обслуживание территории Ресторан и бар у бассейна Фитнес и спа-центр Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.