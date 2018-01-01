Cove Garden Phase 2

ID: CP-730
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 80 m2
2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2
3+1 Пентхаус - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2026 г.
ОСОБЕННОСТИ:
Уникальное расположение на берегу моря
Захватывающие виды на море и горы
Гибкий план оплаты
Тепло- и звукоизоляция
Полы с подогревом в ванных комнатах
Широкий выбор кухонных столешниц и шкафов
Богатый выбор плитки
Приватное внешнее пространство
Пергола на террасе на крыше
Встроенное барбекю
Круглосуточное обслуживание территории
Ресторан и бар у бассейна
Фитнес и спа-центр
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Татлису:
Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
ID: CP-700
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса
- Расстояние до моря -700 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 70 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Крытая парковка
Зеленая зона перед зданием
Лифт на 8 человек
Система безопасности с видеокамерой
Современный дизайн интерьера
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
ID: CP-627
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -1200 м.
-Аэропорт Ларнаки - 60 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 90m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 12.2024
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Бар-бассейн
Кафе-бар
Зеленая зона
Крытый объект
Крытый бассейн
Спа
Турецкая баня
Фитнес
Сауна
Паровая комната
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Ени Богазичи Фамагуста - развитый город на острове Кипр с 4 международными университетами и широкими песчаными пляжами. Район Ени Богазичи носит звание тихого города. Ени Богазичи - это место, где вы можете удовлетворить свои повседневные потребности, такие как множество банкоматов, рынков, аптек, зеленщиков, но при этом он находится на небольшом расстоянии от центра Фамагусты.