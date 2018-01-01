IDYLL Homes

ID: CP-624
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря - 625 м
- До Ближневосточного колледжа - 500 м
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 55 m2
1+2 - 70 - 94m2
2+1 - 70 - 94 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Январь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Детская площадка
Зеленая зона
Гараж
Терраса
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Кипр/ Yeni Boğaziçi О компании:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.