  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. IDYLL Homes

IDYLL Homes

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€355,627
;
2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,787
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€150,000
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
Жилой квартал Caesar Resort
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€96,953
Жилой квартал Natura Park
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€238,653
Вы просматриваете
IDYLL Homes
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€355,627
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€161,338
Площадь 55–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-624 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 625 м - До Ближневосточного колледжа - 500 м - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 m2 1+2 - 70 - 94m2 2+1 - 70 - 94 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Январь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона Гараж Терраса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление. Кипр/ Yeni Boğaziçi О компании: На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти