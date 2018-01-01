IDYLL Homes

Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

от €161,338

55–70 м² 2

Сдача в: 2025

ID: CP-624 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 625 м - До Ближневосточного колледжа - 500 м - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 m2 1+2 - 70 - 94m2 2+1 - 70 - 94 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Январь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона Гараж Терраса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление. Кипр/ Yeni Boğaziçi О компании: На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.