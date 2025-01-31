  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
9
Жилой комплекс Emerald Villas
Жилой комплекс Emerald Villas
Энгоми, Северный Кипр
от
$511,757
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Комплекс Emerald Villas:Tuzla – виллы, созданные для комфорта Виллы Emerald Villas:Tuzla созданы для тех, кто хочет окружить себя гармонией и красотой природы, но не готов отказываться от современного комфорта. Дома выстроены в полном соответствии с требованиями, которые характеризуют ком…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Golden Life
Жилой комплекс Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$332,866
Потрясающий вестибюль, оформленный и отделанный только лучшими материалами. Приятно каждый раз возвращаться домой — «Добро пожаловать домой» Вас приятно порадует фантастический пол из натурального мрамора. Это еще одна изюминка роскоши этих апартаментов. Техническое оборудование …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,500
Варианты отделки С отделкой
Площадь 51–88 м²
2 объекта недвижимости 2
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центра Citymall и многочисленных предприятий. Расположен в очень популярном и востребованном районе. Рядом с Golden Residence и Terrace Park. Многофункциональная застройка: Включает 11 больших мага…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.4
141,675
Квартира 2 комнаты
88.4
221,868
Агентство
Right way Group
Жилой квартал Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$123,487
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Sky Sakarya — это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Фамагусты, Северный Кипр.Проект занимает площадь 5000 м² и состоит из двух блоков высотой 13 и 14 этажей. В комплексе предусмотрены 11 коммерческих помещений и 139 жилых единиц, включая студии, апартаменты с 1, 2 и 3 …
Агентство
GP Real Estate
Жилой квартал Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$139,952
Агентство
GP real estate
Жилой квартал City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Stilos Villa 2
Стилли, Северный Кипр
от
$316,634
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$215,311
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$118,421
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$182,089
Варианты отделки С отделкой
Жилой комплекс расположен на 5000 м² земли и включает в себя два блока с террасными этажами. Здесь вы найдете 10 просторных магазинов, офисы и студии, а также квартиры с планировками 1+1, 2+1 и 3+1, а также пентхаусы. Комплекс обеспечит активный образ жизни в удобной локации. Расположение…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
