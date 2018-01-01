  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Caesar Breeze

Caesar Breeze

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€131,718
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,38 млн
Жилой квартал My House Elegant
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€642,527
Жилой квартал Catalkoy Villa
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€916,748
Жилой квартал Bella Villa
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,26 млн
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле Лонг Бич
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€106,565
Вы просматриваете
Caesar Breeze
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€131,718
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: Cyplux Estate
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€401,522
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€216,164
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти