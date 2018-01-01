Neo Residence

Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

от €204,933

105 м² 1

Сдача в: 2025

ID: CP-638 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 105m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Сад Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! Кипр/ Ени Богазичи (Yeni Boğaziçi) О: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.