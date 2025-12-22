  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Показать все Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Северный Кипр
от
$146,156
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу яв…
Застройщик
Tunalı İnşaat
Оставить заявку
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Показать все Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Аканту, Северный Кипр
от
$290,008
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс расположен на 80 гектарах земли в живописном районе Татлису на первой береговой линии. В 800 метрах находится комплекс HAWAII HOMES, а в 6,5 км, с другой стороны, комплекс BAHAMAS HOMES, доступ к которому бесплатный для жителей курорта Алоха-Бич.Концепция проекта заключается в том, …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Показать все Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Аканту, Северный Кипр
от
$151,576
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
HILLSIDE - это клубный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения, так и технически важные объекты. Комплекс расположен в 500 метрах от моря в живописном районе TATLISU с потрясающими видами на море и на горы.  Tatlisu - очаровательная деревня, расположенная на …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
OneOne
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Показать все Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Аканту, Северный Кипр
от
$156,091
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 49–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Площадь комплекса  - 220 000 м2, 35% из которых под застройку. Комплекс расположен между морем на севере и горами на юге. Прекрасный вид! 🌊🏡⛰️ Доступна вся близлежащая инфраструктура: школа, больница, супермаркет, фермерский базар, банки, салон красоты, кофейня,  ба…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.0 – 96.0
153,919 – 208,819
Квартира 2 комнаты
100.0
336,025
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Показать все Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Аканту, Северный Кипр
от
$225,448
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Дома на Гавайях - один из крупнейших жилых проектов на берегу моря со студиями, 1+1, 2+1 пентхаусами и роскошными виллами с 3 спальнями, имеющими общее количество единиц 500. Расположенный на побережье Татлису, проект имеет искусственные реки, озера и острова, разбросанные по всему участку с…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Показать все Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Северный Кипр
от
$98,940
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 41–127 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
108,995
Таунхаус
127.0
301,579
Агентство
Justreal
Оставить заявку
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Показать все Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Аканту, Северный Кипр
от
$206,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🌿 La Casalia — уголок рая с видом на кристально-чистые воды Средиземного моря. Здесь гармонично сочетаются спокойствие, восстановление и уникальные виды, создавая идеальное пространство для тех, кто хочет обновить тело и душу. ✨ Wellness & Health концепция, вдохновлённая природой Проект…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Показать все Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Жилой комплекс Aquamarine Nuance
Аканту, Северный Кипр
от
$135,104
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Aquamarine Nuance предлагает роскошную и захватывающую дух жизнь.  Расположенный в лучшем прибрежном районе, комплекс может похвастаться потрясающими видами на кристально чистые воды моря, создавая спокойную и бесмятежную атмосферу для своих жителей.  Aquamarine Nuance может похвастать…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Показать все Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$156,678
Год сдачи 2025
Caesar Breeze – это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный Afik Group и предлагающий апартаменты, кватро и виллы. Комплекс распологается всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы, Caesar Breeze –…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Carob Hill
Жилой комплекс Carob Hill
Жилой комплекс Carob Hill
Жилой комплекс Carob Hill
Жилой комплекс Carob Hill
Показать все Жилой комплекс Carob Hill
Жилой комплекс Carob Hill
Аканту, Северный Кипр
от
$202,220
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциями, которые предлагают комфортное размещение и уникальные виды на природу, а также удобства, такие как два бассейна и тренажерный зал. Среди великолепия природы этот стильный проект с видом на море …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Аканту, Северный Кипр
от
$115,019
Варианты отделки С отделкой
Трехкомнатные апартаменты 71,4 м2 в 5 минутах от моря. Престижный жилой комплекс расположенный на склоне холма в заповедной зоне с неповторимым видом на Средиземное море. Квартиры специально расположенных так, чтобы обеспечить уединенность и открытый вид на природу. Все квартиры постро…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Показать все Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Аканту, Северный Кипр
от
$270,652
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌿 K ISLANDS – Символ роскоши и эксклюзивности на Северном Кипре 🌿 Воплощение средиземноморской мечты K ISLANDS – это уникальный бутик-проект премиального класса, расположенный на первой линии Средиземного моря. Это райский уголок, где архитектура, природа и комфорт сливаются в совершенно…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Показать все Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Аканту, Северный Кипр
от
$182,352
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Добро пожаловать в роскошный частный комплекс премиум-класса с оздоровительной тематикой, расположенный в Татлысу, одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект приглашает вас в мир комфорта, природной красоты и высококлассных удобств, где вы сможете наслаждаться невероятным…
Агентство
North Symbol
Оставить заявку
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс K-Islands
Жилой комплекс K-Islands
Жилой комплекс K-Islands
Жилой комплекс K-Islands
Жилой комплекс K-Islands
Показать все Жилой комплекс K-Islands
Жилой комплекс K-Islands
Аканту, Северный Кипр
от
$266,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Уникальная концепция K ISLANDS была вдохновлена стилем жизни на тропическом острове. Здесь уделяется внимание каждой детали, чтобы предложить вам идеальное жилое пространство на Северном Кипре - Жемчужине Средиземноморья. Новый концептуальный проект ‹K ISLANDS› в Татлысу обещает приятный отд…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Аканту, Северный Кипр
от
$153,781
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
​Sea Terra — это комплекс апартаментов, расположенный в живописном районе Татлысу на Северном Кипре.Комплекс предлагает жильцам комфортные условия проживания и прямой доступ к морю, что делает его привлекательным как для отдыха, так и для постоянного проживания.​ Расположение: Та…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Аканту, Северный Кипр
от
$246,975
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал MEDITERRA BAY
Жилой квартал MEDITERRA BAY
Жилой квартал MEDITERRA BAY
Жилой квартал MEDITERRA BAY
Аканту, Северный Кипр
от
$237,096
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Аканту, Северный Кипр
от
$188,081
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Salos beach
Жилой квартал Salos beach
Жилой квартал Salos beach
Жилой квартал Salos beach
Жилой квартал Salos beach
Жилой квартал Salos beach
Аканту, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Malibu
Жилой квартал Malibu
Жилой квартал Malibu
Жилой квартал Malibu
Жилой квартал Malibu
Жилой квартал Malibu
Аканту, Северный Кипр
от
$183,585
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Carob Hill
Жилой квартал Carob Hill
Жилой квартал Carob Hill
Жилой квартал Carob Hill
Жилой квартал Carob Hill
Жилой квартал Carob Hill
Аканту, Северный Кипр
от
$168,450
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Аканту, Северный Кипр
от
$468,556
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Akanthou Village
Жилой квартал Akanthou Village
Жилой квартал Akanthou Village
Жилой квартал Akanthou Village
Жилой квартал Akanthou Village
Жилой квартал Akanthou Village
Аканту, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал C`est La vie
Жилой квартал C`est La vie
Жилой квартал C`est La vie
Жилой квартал C`est La vie
Жилой квартал C`est La vie
Жилой квартал C`est La vie
Аканту, Северный Кипр
от
$150,718
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Emtan Reflection
Жилой квартал Emtan Reflection
Жилой квартал Emtan Reflection
Жилой квартал Emtan Reflection
Жилой квартал Emtan Reflection
Жилой квартал Emtan Reflection
Аканту, Северный Кипр
от
$319,801
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Аканту, Северный Кипр
от
$200,113
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$145,399
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Phuket
Жилой квартал Phuket
Жилой квартал Phuket
Жилой квартал Phuket
Жилой квартал Phuket
Жилой квартал Phuket
Аканту, Северный Кипр
от
$173,136
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Аканту, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Аканту, Северный Кипр
от
$1,08 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Аканту, Северный Кипр
от
$481,221
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
