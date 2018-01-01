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Carob Hill

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€152,600
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
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Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Carob Hill
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€152,600
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